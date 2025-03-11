F-35藏「遠端關閉」功能？川普斷烏軍援撼動歐洲盟邦信任

長期以來，關於美國是否在F-35戰機中暗藏「終止開關」（kill switch），以便在必要時遠端控制飛機的傳聞甚囂塵上。（取自義大利空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日電訊報》（The Telegraph）10日報導，德國原定今年接收35架F-35戰鬥機，總值83億歐元（約新台幣2885億元），但川普上任後的舉措，讓這筆交易前景不明。外界憂心，美國可能透過傳聞中的「終止開關」（kill switch）遠端癱瘓這些飛機，動搖歐洲國防根基。

長期以來，關於美國是否在F-35戰機中暗藏「終止開關」，以便在必要時遠端控制飛機的傳聞甚囂塵上，但始終未獲證實。然而，川普政府近期為了施壓烏克蘭總統澤倫斯基，與俄羅斯展開和談，不僅凍結對烏克蘭的軍事援助，更暫停情報分享，甚至傳出美國提供的F-16戰機在烏克蘭「停止運作」的消息，儘管肇因於關鍵支援中斷，而非遭「遠端關閉」，但已加深外界對「終止開關」的疑慮。

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德國武器公司亨索爾特（Hensoldt）通訊主管施蘭茨霍弗（Joachim Schranzhofer）向德國《圖片報》（Bild）表示，「F-35中的『終止開關』不僅僅是個謠言。」儘管瑞士國防部已出面否認美國能干擾F-35的說法，強調飛機操作者可「隨時自主且獨立地」使用，比利時國防部長范西納（Frederik Vansina）也澄清F-35「不是一架遙控飛機」，但歐洲各國對美國的疑慮並未因此消散。

在川普對烏克蘭態度轉硬之際，歐洲領袖仍力挺澤倫斯基。慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）前主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）直言，若美國對德國 F-35 採取類似手段，德國可能取消合約。美國在軍售後「翻臉」的隱憂，促使歐洲重新檢視對美依賴。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，2019至2023年，歐洲進口武器的55%來自美國，高於前五年的 35%。SIPRI所長史密斯（Dan Smith）分析，這既反映美國軍工實力，也與歐美關係考量有關。

面對俄羅斯潛在威脅，德國正加速國防升級。歐洲最大彈藥商萊茵金屬（Rheinmetall）宣布，將兩座汽車零件廠轉為軍工廠，凸顯自主防衛的決心。F-35 軍購案的爭議，不僅考驗著美國與盟邦之間的互信，也將牽動歐洲的國防戰略布局。

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