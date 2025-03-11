美軍LC-130H首次著陸淡水冰層 1天內開闢機場向北極營地運補

紐約空軍國民警衛隊的第109空運聯隊的一架LC-130H突破困難，首次降落在加拿大極圈地區的帕森斯湖（Parsons Lake）淡水冰層上，完成最新一次創舉。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國空軍國民警衛隊的LC-130H運輸機因其帶有雪橇起落架而聞名，並經常於極圈地區行動，其最新一次創舉是在上周5日，一架LC-130H突破困難，並首次降落在加拿大極圈地區的帕森斯湖（Parsons Lake）淡水冰層上，地面先遣小組也迅速抵達，並在一天內開設滑雪著陸區，為北極營地開設補給運輸點。

美軍於7日發布新聞消息指出，來自紐約空軍國民警衛隊的第109空運聯隊，於5日時成功駕駛一架LC-130H運輸機降落在極圈的淡水湖冰層上，這也是重達35公噸以上的LC-130首次降落在淡水湖之上。

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一架LC-130H運輸機於上周5日時，成功降落在極圈的淡水湖冰層上，這也是重達35公噸以上的LC-130首次降落在淡水湖之上。（圖片擷取自DVIDS）

美軍指出，著陸控制官沙納漢（Joseph Shanahan）少校和他的團隊搜索了加拿大西北地區海岸超過25000英里的冰層，但卻沒有發現任何一塊符合LC-130H著陸所需要求的冰層，任務本可以就此停滯，但機組團隊做出了調整，將重點轉移到內陸，並將搜索範圍擴大到該地區的冰凍湖泊。幸運的是，他們就在那時發現了位於因紐維克（Inuvik）附近的帕森斯湖（Parsons Lake）。

在確定地點後，由第109、第123和第133空運聯隊的組員組成的「極地營地滑雪道隊」（PCST），前往帕森斯湖進行雪地著陸區開設。身為隊員之一的克羅斯（Nick Cross）士官長表示，第109空運隊貢獻了北極行動專業技能，第123和第133空運隊小組則提供了標記和測量方面的專業知識，這使得團隊能夠在僅1天的時間內開設營地及著陸區。

由3個聯隊組成的「極地營地滑雪道隊」先遣小組也迅速抵達，並在一天內開設滑雪著陸區（圖中深色處），為北極營地開設補給運輸點。（圖片擷取自DVIDS）

加拿大空軍的CC-138「雙水獺」運輸機、CH-147F「奇努克」直升機（CH-47F的加拿大版）及CH-146「獅鷲」直升機，也參與了該營地的建造與數趟人員物資補給，在行動中，加拿大一共在營地執行了17次的飛行任務，並投送了約23000磅（約10430公斤）的補給。

而第109聯隊的LC-130H在行動中執行了8次任務，除為北極營地提供了快速補給外，同時也將加拿大的CC-138運輸機的零件從黃刀鎮（Yellowknife）運回因紐維克。盟軍部隊透過湖泊作為著陸區，部隊可以進入傳統飛機無法進入的地區，從而提高作戰靈活性。

美軍第109聯隊的LC-130H在行動中執行了8次任務，與加拿大空軍的CC-138運輸機共同為北極營地提供了快速補給。圖為美軍與加拿大軍的雪上飛機團隊合影。（圖片擷取自DVIDS）

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