美烏談判日「空中警報」 烏克蘭60架無人機突襲莫斯科

3月10日，烏克蘭基輔夜空中，烏克蘭軍人在俄羅斯無人機攻擊期間發射追蹤彈攔截。此類防空場景也出現在莫斯科，當地週二凌晨遭遇至少60架烏克蘭無人機的大規模攻擊，莫斯科當局表示所有無人機均被成功擊落。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 美聯社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，11日凌晨烏克蘭發動大規模無人機攻擊，至少60架針對俄羅斯首都的無人機已被擊落。

莫斯科兩座機場——莫傑多沃機場（Domodedovo Airport）與舒科夫斯基（Zhukovsky）的進出航班已受到限制。

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索比亞寧在網路聲明中表示，此次攻擊造成一棟建築物屋頂受損，目前未有傷亡報告。

這次攻擊是數月來針對莫斯科規模最大的一次，恰逢美國與烏克蘭在沙烏地阿拉伯進行談判的同一天。

自俄烏戰爭於2022年2月爆發以來，莫斯科及其周邊地區已多次成為烏克蘭無人機攻擊的目標。俄羅斯首都過去曾報告過多起無人機入侵事件，但這次攻擊的規模明顯超過近期行動。

今年1月，俄方報告擊落了數十架飛向首都的無人機，而在2月的攻擊中，俄羅斯聲稱攔截了針對莫斯科地區的多架無人機。

烏克蘭官方通常不會直接認領這類攻擊行動，但基輔方面過去曾表示，反擊行動是其整體防禦戰略的一部分。莫斯科當局持續加強首都周邊的防空措施，以因應這些威脅。

分析人士指出，這次大規模攻擊的時機值得關注，正值美國與烏克蘭在沙烏地阿拉伯進行重要談判之際，可能意在展示烏克蘭的軍事能力及其在前線之外對俄羅斯施壓的決心。

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