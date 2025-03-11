海軍敦睦遠航訓練支隊抵澎 為期2天開放參觀

成功級軍艦雖開放參觀，但因膛炸意外影響，上層甲板不開放。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊今（11）日來到環島航訓的第3站澎湖馬公，由於日前成功級軍艦張騫號發生76快砲膛炸意外，訓練支隊的同級艦1103上層甲板76快砲封鎖，不開放參觀。

今日抵澎的海軍敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓，今日駛抵澎湖馬公，澎湖縣長陳光復前往迎接，並代表澎湖縣政府致贈慰問金，由敦睦支隊長海軍少將劉岱瑞代表受贈。陳光復向傑出榮民代表東衛里長莊福氣中校、湖西村長辛天澤少校及全體國官兵表達崇高敬意，並祝福此次遠航訓練任務圓滿順利完成。

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無人機成為現代戰爭趨勢，敦睦艦隊展現台灣研發無人機成果。（記者劉禹慶攝）

台灣棒球魂十二強冠軍簽名球，隨敦睦艦隊揚威海外。（記者劉禹慶攝）

由於活動表定上午9時開始，參演官兵8時就完成列陣集結，因天氣突然轉為悶熱，操槍儀隊成員一時不耐悶熱氣候，突然昏倒，旁邊同僚見狀迅速攙扶至陰涼處休息，並派醫官檢查，還好並無大礙；另外因日前成功級張騫號（1109）發生76快砲膛炸意外，同級1103號軍艦雖開放參觀，但76快砲上層甲板封鎖，不對外開放。

活動儀式由司令部副參謀長施武樵少將主持，陳光復與民眾、各界貴賓等，共同迎接敦睦艦隊到訪，並登上盤石軍艦參觀。此外，現場特別安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊帶來精彩演出，展現國軍訓練有素的精神風貌。澎湖郵局及各軍種也搭上敦睦艦隊熱潮，現場設攤招攬新血及販售相關紀念郵件商品。

由於天氣突轉炎熱，一名儀隊官兵體力不支暈倒。（記者劉禹慶攝）

海軍敦睦艦隊抵達馬公，各軍種紛紛出動可愛公仔招攬新血。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復頒，表揚模範榮民。（記者劉禹慶攝）

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