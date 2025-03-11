南韓重啟K2戰車出口協商 波蘭現役同型車數量有望「翻倍」

南韓陸軍的K2主戰車。（南韓現代樂鐵官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕波蘭3年前拍板採購180輛南韓「K2」主戰車，去（2024）年已交付近半；但受到南韓國內先前爆發尹錫悅戒嚴風波，該案後續磋商一度沉寂，但韓方日前派出政府使團赴波商談，也讓波蘭這項韓系戰車採購案得以起死回生：有韓媒指出，次批K2戰車合約可望於下（4）月簽署，屆時波國陸軍同型車數量有望「翻倍」，達到360輛之譜。

《韓聯社》6日報導指出，南韓外交部長趙兌烈（조태열）本（3）月率團前往波蘭，商談「K2」主戰車後續批次採購事宜，期間，趙兌烈與波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）會晤並交換意見；波蘭政府同日新聞稿則寫道，該國軍方官員與南韓防衛事業廳（DAPA）副廳長趙賢基（音譯）等人，續談K2戰車次批採購合約與授權生產細節。

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南韓、波蘭軍方官員6日針對K2戰車次批採購事宜進行磋商。（波蘭政府官網）

此外，南韓也在這場會談中，針對為波蘭「ORKA」潛艦的計畫提案進行討論。

K2戰車的製造商現代樂鐵（Hyundai Rotem）2022年確定獲得180輛K2GF戰車（波蘭版首批同型車）訂單後，截至去年底已交付84輛，剩餘96輛預計今（2025）年交畢；不過，雙方先前傳出有意有意簽訂820輛K2PL（波蘭授權組裝版）戰車的採購合約，但一度因南韓國內的戒嚴風波一度「卡關」。

而據《南韓時報》（Korea Times）9日報導，該國政府官員透露，雙方最快在下（4）月拍板簽署第二紙K2戰車合約，本次合約價值達9兆韓元（約新台幣1880.1億元），共計180輛同型戰車。若該合約順利簽署，此後波蘭陸軍的K2戰車採購數量將倍增，來到360輛之譜。

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