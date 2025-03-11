酷似「見證者」卻更先進 烏克蘭新型無人機助亞速旅反攻

烏克蘭「亞速旅」特種部隊，已接收一批國產UAS SETH戰術攻擊無人機。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭特種部隊「亞速旅」，近日獲該國慈善組織「活著回來」（Come Back Alive）基金會提供一款國產戰術攻擊無人機UAS SETH。這款無人機配備自動鎖定目標系統，已在托雷茨克（Toretsk）戰區投入實戰，精準打擊俄軍目標，展現烏克蘭在無人機技術上的突破。

烏克蘭《軍事新聞》（Militarnyi）報導，「活著回來」基金會表示，UAS SETH設計簡單易用，具備全自動化操作功能。亞速旅分享的實戰影片顯示，一架偵察無人機先定位目標後，UAS SETH隨即自主鎖定並發動攻擊，一輛俄軍卡車在畫面中被精準擊中，威力不容小覷。

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這款無人機由烏克蘭廠商打造，採用三角形機翼與「無尾翼」設計，外形酷似伊朗「見證者-136」（Shahed-136）攻擊無人機。但與後者不同，UAS SETH搭載電動馬達驅動的推進式螺旋槳，並可能透過傳統彈射器發射，展現獨特技術路線。

雖然彈頭規格與射程尚未公開，專家估計UAS SETH可攜帶3至5公斤有效載荷，飛行距離至少50公里。其後機身搭載類似八通道CRPA天線的模組，能在敵方電子干擾下穩定接收GPS訊號，確保作戰效能。

UAS SETH於2024年12月2日德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪烏時首度亮相。當天展示的烏克蘭無人機中，包括與德國企業合作的機種，其中一款整合了德國研發的AI目標獲取系統，凸顯國際合作的深度。

據《軍事新聞》先前報導，德國公司Helsing計畫為烏克蘭國防軍生產6000架HX-2攻擊無人機。這顯示烏克蘭正透過與國際夥伴的緊密合作，快速提升無人機戰力，成為戰場上的關鍵利器。

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