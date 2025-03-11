烏克蘭推部分停火計畫 盼美重啟援助

3 月 10 日，烏克總統澤倫斯基在訪問沙烏地阿拉伯吉達期間，會見沙國王儲穆罕默德 （Mohammed bin Salman，右）。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為爭取美國恢復支持，烏克蘭將於週二（3月11日）在沙烏地阿拉伯舉行的美烏高層會談中，向美方提出一份與俄羅斯達成部分停火的計畫。法新社分析，這場會議不僅是自上個月美烏元首在白宮爆發衝突以來，雙方層級最高的會談，更可能成為俄烏戰爭走向的關鍵轉捩點。

在美國總統川普要求烏克蘭做出讓步以結束長達三年的戰爭後，美國已暫停對烏克蘭的援助。與此同時，俄羅斯不僅加強對烏克蘭的攻擊，更重新奪回烏克蘭先前為爭取談判籌碼而佔領的庫斯克地區（Kursk region）村莊；而烏克蘭則以大規模無人機攻擊莫斯科等地作為反擊，雙方衝突持續升級。

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本次在沙國港口城市吉達（Jeddah）舉行的會議，由美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與川普的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）代表美方出席；烏克蘭方面，則由總統澤倫斯基的三位高級助手代表與會。儘管澤倫斯基本人已於週一抵達吉達，並與沙烏地阿拉伯統治者會面，但他並未直接參與美烏雙邊會談。

在上個月的白宮會晤中，川普不僅嚴厲批評澤倫斯基忘恩負義，更要求烏克蘭以提供美國開採其境內礦產資源的權利，作為對美國過去軍援的補償。然而，該次會晤最終不歡而散，澤倫斯基也並未簽署川普所要求的協議。

面對美國的壓力，一名不具名的烏克蘭官員向法新社透露，烏克蘭將在本次會談中提出一份「空中停火和海上停火」的提案。他強調，這些停火選項不僅易於實施與監測，更可作為啟動更全面和平談判的起點。

魯比歐對此表示，儘管單憑這項提案並不足以結束衝突，但這確實是烏克蘭為實現和平所需做出的讓步。他強調，除非俄烏雙方都願意妥協，否則戰爭將難以終止。

魯比歐進一步指出，俄羅斯不可能完全征服烏克蘭，而烏克蘭也難以在短時間內將俄軍完全驅逐至 2014 年以前的邊界。這番言論，暗示著美國可能希望烏克蘭在領土問題上做出讓步。

在與沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的會晤中，澤倫斯基辦公室表示，雙方討論了烏克蘭對任何永久和平協議的條件，包括釋放戰俘和遣返遭俄羅斯綁架的烏克蘭兒童，並就「安全保障的形式」交換意見，以確保烏克蘭不再遭受戰爭威脅。

魯比歐表示，他並不期望在本次會議中就能達成最終協議，但他會將相關意見帶回俄羅斯。值得注意的是，魯比歐和瓦爾茲上個月也曾在沙國與俄羅斯代表會面，結束了前總統拜登政府時期對俄實施的高層接觸凍結。川普上週更揚言，若俄羅斯不願重返談判桌，將對其實施進一步制裁。

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