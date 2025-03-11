美國手握43％全球軍火...印太「國造崛起」台灣近5年外購減少27％

軍事研究機構斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）9日公布的最新報告指出，中國武器進口量的急劇下降，我國進口比例相較前5年也減少了27%。圖前為國造勇鷹高教機。（軍聞社記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕軍事研究機構斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）9日公布的最新報告指出，美國已控制了全球43%的武器出口，其中歐洲增幅最為明顯；而我國所身處的印太地區，其來自全球之武器進口從2015-2019年的佔41%，到2020-24年間大跌至33％，原因除了中國大幅縮減來自俄國的武器進口、提升自製外，我國及韓國等大推國造武器政策，也是一大因素，反應印太國家的「國產趨勢崛起」。

根據全球知名的軍事研究機構斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）近日公布的全球武器進出口比例統計，針對美國及俄羅斯等出口大國進行趨勢分析，並依歐洲、中東及印太地區，各別分析近10年間的武器進出口比例，其數據反應了該地區的戰火衝突、潛在威脅轉變、國防生產趨勢、以及國防政策的改變。

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印太佔比與中國

針對我國所在地印太地區，研究分析在2020-2024年間，美國仍然是主要武器供應國，美製裝備輸出佔印太地區37%，俄羅斯為17%，中國則為14%。而在同一時期，亞洲和大洋洲有四個國家躋身全球十大武器進口國，分別是印度、巴基斯坦、日本和澳洲，相比中國自1990-1994年間以來，中國在2020-2024年間首次跌出十大武器進口國。

圖為中共近年推出、以殲-16戰機為基礎的國產「殲-16D」電戰機。（圖片取自中國軍網）

研究認為，這是因為中國近年使用越來越多使用本土設計、生產的武器系統，來替代進口武器，特別是俄羅斯，光是近10年間進口量已減少了64％；隨著中國軍工能力的快速增強，該國的武器進口量可能仍會持續下降。至於俄羅斯，在烏俄戰爭前的全球佔比就已開始萎縮，戰爭使得這一趨勢更為加速，目前最新數據僅佔全球的7.8%（相比美國躍升至43%）。

台灣、韓國「國造」趨勢興起

除了中國武器進口量的急劇下降外，我國進口比例相較前5年也減少了27%，韓國亦明顯減少了24%，東亞國家的武器進口量在2015-19年至2020-24年間，也同樣萎縮了22%；這反應了印太許多國家在國防工業上，從以往的仰賴進口，到現今開始大力發展「國產武器」，並成為趨勢；反倒是日本成為唯一一個武器進口量增加的東亞國家，其大幅增加了93%，當中當然仍以美製武器為大宗。

圖為近年於國際市場熱銷的韓國國產「K9自走砲」。（圖片擷取自韓國陸軍臉書）

此外，擁有大雜燴武器庫的印度仍是世界第二大武器進口國，這反映了來自中國和巴基斯坦的威脅，不過原本最主要來源的俄羅斯，其佔比也在大幅縮減，從2010-2014年開始的72％，跌至上個季度的55%，再到2024年截止的36％，使得印度進口總比例也下降了9.3%。反倒是鄰國巴基斯坦的武器進口量增加了61%，當中又以中國為主要供應國，其地位更加主導。

印度第2艘國造核動力彈道飛彈潛艦「艾里格特號」於去年8月29日正式服役。（取自@Ashrithaaaaaaa的X帳號）

SIPRI武器轉讓項目資深研究員韋澤曼（Siemon Wezeman）表示，儘管歐洲和中東的武器進口繼續引起媒體的關注，但亞洲和大洋洲地區在2020-24年間，仍然是世界上最大的武器進口地區，自20世紀90年代初以來幾乎一直如此。他認為，近年印太地區的大部分武器採購原因，是認知到中國的潛在威脅。

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