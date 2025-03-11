美眾院將表決臨時撥款法避政府關門 國防支出較預算法少1700億

雖然缺乏民主黨議員支持，眾議院議長強生打算安排臨時撥款法在11日表決。此舉被解讀為他甘冒政府關門的風險挑戰民主黨，並認為有望憑共和黨一己之力通過法案。（圖片取自美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國前總統拜登卸任前簽署2025年《國防授權法》8950億美元預算及其他部會預算，但由於川普政府致力縮減政府規模，致多數撥款法案未能通過。對此，美國眾議院共和黨派提出一項臨時撥款法案（持續決議案，CR），延續國會先前批准的政府資金，提供所需資金至今年9月30日以避免政府關門。其中關於國防支出部分達8925億美元，雖中央和歐洲司令部獲得額外80億美元，但星座級軍艦的採購預算卻被削減近8成。

美國國會理應在去年10月1日新財政年度開始前，通過預算分配給438個聯邦機構。然而拜登於卸任前才簽署國防授權法等其他部會授權法案，同時由於川普上台後，致力縮減政府規模，並削減國會授權的消費者保護與對外援助計畫，致使多個撥款法案尚未通過。

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由於當前的臨時支出案將於3月14日到期，對此，眾議院共和黨團在川普支持下，提出臨時撥款法案，最快將於明日表決。根據法案內容，將允許約8925億美元的國防支出，以及7080億美元的非國防開支。國防部分略高於去年水準，非國防部分比去年減少8%左右。但國防支出，也較國防授權法的預計國防支出數額減少25億美元。

先前眾議院共和黨表示，該法案相較於2024財年，將削減約70億美元支出，其中非國防類可自由支配預算減少約130億美元，涵蓋聯邦各部門開支；國防預算則增加約60億美元，涵蓋軍人薪資調漲、戰艦建造及其他軍事裝備。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，其中包括為中央司令部和歐洲司令部額外撥款80億美元，並明確規定這些資金只能用於「美國的軍事行動、武力保護和威懾」。該條款規定，國防部長向國會軍事委員會提供執行計畫後30天內不得動用這筆資金。

另外，造船部分，總體資金雖然與授權法持平，但其中星座級巡防艦的採購從約11億美元縮減至2.33億美元，中型登陸艦計畫也被削減。相對增加的則是「艦岸運輸艇」（SSC）計畫，伯克級驅逐艦採購額也提升至79億美元，可能會再多建造一艘。

報導指出，另根據摩根大通分析師計算，總採購支出與2025國防授權法要求基本持平為1670億美元，研發支出則從1430億美元小幅下降至1410億美元。同時，該法案似乎還允許進行新計劃，這在CR不常見。

對此，眾議院民主黨團已暗示會反對該法案，目前川普的公開表態已經說服了一些強硬派共和黨人，鑑於共和黨在眾議院僅以218比214的微弱優勢佔據多數席位，這一進展至關重要。

雖然法案未至參議院審議，但報導指出，民主黨呼籲削減國防相關支出，包括削減1.85億美元的國防核不擴散計劃和1.4億美元的北約安全投資計劃，以及削減軍事建設，這將迫使軍隊自行挑選項目來執行。

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