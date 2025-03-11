337架次！烏克蘭對俄發動最大規模無人機空襲 至少1死3傷

烏克蘭11日對俄羅斯發動了戰爭以來最大規模的無人機襲擊，至少91架無人機瞄準莫斯科，造成至少1人死亡3人受傷，並引發火災。（歐新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕就在美國與烏克蘭即將於沙烏地阿拉伯進行重要談判之際，烏軍針對俄羅斯發動戰爭以來最大規模的無人機空襲，至少有337架無人機襲擊莫斯科、庫斯克地區，造成至少1死3傷。

據《路透》報導，俄羅斯官員稱，烏克蘭11日對俄羅斯發動了大規模的無人機襲擊，至少91架無人機瞄準莫斯科，造成至少1人死亡3人受傷，引發火災，同時多個機場關閉，數十架航班被迫改道，被擊落的無人機殘骸也造成火車站暫時關閉；莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示：「敵方無人機對莫斯科發動的最大規模襲擊已被擊退。」

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俄羅斯國防部稱，共擊落337架烏克蘭無人機，其中莫斯科地區擊落91架，庫斯克地區擊落126架，還有100多架攻擊無人機在不同州被攔截。

報導指出，儘管美國總統川普稱能實現烏克蘭和平，但隨著俄羅斯在庫斯克發動大規模春季攻勢以及烏克蘭對俄羅斯內陸發動一系列無人機襲擊，顯示戰場局勢仍在升溫。

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