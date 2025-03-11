空軍首架F-16 BLK70戰機近期出廠 空軍司令鄭榮豐將赴美見證

圖為保加利亞首架F-16C/D Block 70新機，今年1月底於洛馬格林維爾廠區交機情形。（洛克希德．馬丁官網）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍等候多時的全新F-16C/D Block 70戰機，在原廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）陸續向巴林、斯洛伐克與保加利亞交付新機後，國防部長也透露我首架新機最快本（3）月完測交軍；知情人士指出，為迎接首架新機出廠，空軍司令鄭榮豐將親自赴美出席交機典禮，對此，空軍證實有應美方邀請，派遣代表前往觀禮。

知情人士說，美國空軍本月舉辦年會，依照往例，我國空軍高層均會率團參與討論；但由於今（2025）年度國防預算的各軍種出國預算遭凍刪，因應首架F-16C/D Block 70戰機出廠將近，空軍最終選擇「缺席」空軍年會，並將由空軍司令鄭榮豐上將偕同國防部層峰親自赴美，出席並代表主持新機交機典禮。

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今年1月榮升空軍司令的鄭榮豐上將。（總統府提供）

針對傳出空軍司令親接F-16新機一事，空軍司令部表示，近期將在美舉行首架機出廠典禮，應美方邀請規劃，後續我方將派遣代表觀禮。空軍持續透過會議及駐廠人員等機制，督管戰機生產工作，以利專案順遂。

洛克希德．馬丁自去（2024）年2月起展開F-16C/D Block 70戰機新機交付工作，過去一年間已相繼將首架新機交給巴林、斯洛伐克，以及保加利亞三國；國防部長顧立雄今（2025）年1月透露，我國首架同型機歷經多次延宕，現已組裝完成並正接受測試，可望本月完測交付我軍。

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