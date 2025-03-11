張軍騫艦76快砲膛炸 海軍：疑為砲彈不正常過火 排除人為及機械因素

海軍成功級張騫號巡防艦7日在執行對空射擊訓練時，76快砲發生膛炸。圖中的76快砲，則是在2015年進行射擊的資料照，砲塔當時尚未改裝成匿蹤構型。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

〔記者方瑋立／台北報導〕海軍成功級張騫號巡防艦7日上午執行對空射擊訓練時，艦載76快砲驚傳膛炸，所幸無人員傷損。海軍今（11）表示，初步排除人為及76砲機械因素，將協同與軍備局202廠共同釐清砲彈不正常過火原因。

針對張騫艦76快砲膛炸事故，海軍司令部今天回應本報提問表示，案經現勘調查肇因、射擊程序，初步排除人為及76砲機械因素，將協同彈藥生產單位（軍備局202廠）共同釐清砲彈不正常過火原因。

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海軍強調，在查明肇因前，已全面暫停艦艇76砲射訓，待202廠完成彈藥不正常過火原因分析及改善安全無虞後，再行恢復射訓。

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