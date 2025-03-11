俄軍無人機新招 光纖獵殺烏克蘭自走砲

「伯達納」（Bohdana）輪式自走砲在俄烏前線的接戰畫面。（取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄烏戰場上，無人機技術的突飛猛進正重塑戰爭樣貌。俄羅斯最新投入的光纖無人機，憑藉小巧靈活、難以干擾的特性，在熟練操作員手中，能悄然潛入隱藏烏軍「伯達納」（Bohdana）自走砲的建築物與防空洞，帶來致命一擊。《富比士》（Forbes）指出，光纖導引技術的崛起，為這場持續三年的衝突注入全新變數。

俄羅斯方面於3月11日或更早流傳的一段影片，捕捉到一架搭載彈頭的四軸無人機從穀倉防水布下潛入，鎖定一輛烏克蘭製造的「伯達納」輪式自走砲。無人機直衝自走砲駕駛艙，撞擊瞬間很可能造成嚴重損壞。這款自走砲是烏克蘭砲兵現代化的核心，工業部門正以每週數輛的速度生產，旨在替換被俄軍摧毀的舊式火砲，並減少對美國重型武器的依賴——尤其在美俄關係趨暖的背景下，這份獨立性顯得尤為關鍵。

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對烏克蘭而言，維持「伯達納」生產是重中之重；對俄羅斯來說，則透過無人機攻擊全力壓制其產能，而光纖無人機正是這場獵殺行動的利器。

《富比士》指出，過去，全球頂尖軍隊的砲兵慣用「打了就跑」戰術：發射幾發砲彈後迅速轉移陣地，避開敵方反擊。然而，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，小型無人機在雙方廣泛部署，顛覆了這一傳統。在約1287公里、戰火延燒三年的前線上，無處不在的偵察無人機如鷹眼般監視，任何暴露於開闊地的載具都無所遁形。烏克蘭砲兵因此改變策略，將火砲藏進偽裝精良的防空洞或不起眼的建築物，試圖躲過追蹤。

這些藏身處雖能抵禦體積較大、機動性不足的無人機，但對僅重數磅的微型第一人稱視角（FPV）無人機卻無能為力。這類無人機由操作員透過頭戴式裝置遠端操控，能貼近目標，甚至鑽入狹窄空間發動攻擊。傳統FPV無人機仰賴無線電聯繫，易被烏克蘭高效的干擾技術癱瘓。為突破這道防線，俄軍轉而採用光纖無人機，透過長達數英里、直徑僅數毫米的光纖線與操作員連接，徹底免疫干擾。

烏克蘭部隊也有採用光纖控制的FPV無人機。（取自Telegram）

光纖無人機並非無懈可擊。相較於普通無人機，它們成本高昂；拖曳的光纖線在特定光線下可見，敵方可能循線反擊操作員；此外，纏繞風險也考驗操作員的技術。然而，其優勢不容小覷：俄軍藉此破解烏克蘭兩大防禦支柱——隱蔽與干擾，讓隱藏的「波丹娜」暴露於致命威脅之下。值得注意的是，烏克蘭也在加速研發同類技術，這場無人機競賽的威脅如雙刃劍，雙方皆需面對。

（影片網址）

https://x.com/WarVehicle/status/1899165476946837597

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