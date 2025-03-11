庫斯克大反攻！俄軍聲稱收復12處村鎮

俄羅斯國防部聲稱庫斯克反攻行動大有斬獲。圖為俄軍在庫斯克作戰的BM-21火箭砲。（歐新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（11日）聲稱，俄軍近期成功自烏軍手中奪回庫斯克州（Kursk）的12個村鎮，烏克蘭方面則未對俄軍的說法發表評論。

《基輔獨立報》（Kyiv Independent）報導，俄國國防部指出，俄軍已收復Agronom、Bogdanovka、Bondarevka、Dmitryukov、Zazulevka、Ivashkovsky、Kolmakov、Kubatkin、Martynovka、Mikhailovka、Pravda以及Yuzhny共12個村莊或城鎮。

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上述聲明是俄軍在庫斯克州發動新一波攻勢後發布的，據稱俄軍在烏軍重要據點蘇賈（Sudzha）以南取得了突破，

烏軍至今尚未對俄國國防部宣稱的戰果做出評論。

長期關注烏俄戰況的公開來源情報軍事地圖DeepState則證實，自上週俄軍發動反攻以來，烏克蘭在庫斯克州喪失了大量占領地區。

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