烏克蘭同意停火30天！美即刻恢復援助 俄方回應成關鍵

美國國務卿魯比歐、白宮國家安全顧問瓦爾茲、烏克蘭外長西比哈及烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克，與沙烏地阿拉伯外長阿紹德及國家安全顧問穆薩德共同舉行會談。（法新社）







（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭與美國11日在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）達成協議，烏克蘭同意接受美國斡旋的30天停火計畫，並盼俄羅斯同步接受，以開啟和平談判。美國宣布即刻恢復對烏克蘭的情報共享與安全援助。目前，俄羅斯的回應仍未明朗，成為後續發展的關鍵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項協議歷經超過8小時的談判，由美國與烏克蘭高層代表團共同敲定。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示：「烏克蘭已準備好放下武器、展開對話。」他強調，這項提議旨在以「持久且可持續的方式」結束衝突，同時保障烏克蘭的利益、安全與發展。

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作為計畫的一部分，美國已即刻解除對烏克蘭的情報共享限制，並將恢復對其安全援助。魯比歐強調：「我們提出了一項烏克蘭已接受的方案，即立即停火並展開談判，以持久且可持續的方式終結衝突，同時保障烏克蘭的利益、安全與國家發展。」

魯比歐進一步指出：「我們希望將這項計畫提交俄羅斯，並期待他們選擇和平。現在，決定權在他們手中。」

代表烏克蘭出席吉達會談的烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「與美國團隊的會談非常有建設性地展開。」他進一步強調，「我們致力於實現公正且持久的和平」。

會談前，魯比歐表示，美國希望更深入了解烏克蘭的立場，以及基輔可能願意做出的讓步，並稱美國目前「處於傾聽模式」。然而，葉爾馬克拒絕透露烏克蘭在和平協議中可能妥協的具體內容，僅強調美國提供的安全保證「至關重要」，以防止俄羅斯再次發動侵略。

魯比歐未明確說明期待烏克蘭做出何種妥協，但川普多次暗示，烏克蘭可能需放棄部分領土以換取和平。然而，烏克蘭至今未鬆口。目前，俄羅斯軍隊佔領烏克蘭近20%的領土，相較2022年2月全面入侵前的7%大幅增加，約600萬烏克蘭人生活在俄控區。

談判前一天，烏克蘭總統澤倫斯基在吉達會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），為此次協議奠定基礎。沙國在調解烏俄衝突中扮演重要角色，而這場會談則進一步凸顯其外交影響力。目前，俄羅斯尚未表態，國際社會正密切關注其下一步行動。

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