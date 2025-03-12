川普：希望俄羅斯同意停火 將邀澤倫斯基再到白宮

川普表示，他希望俄羅斯總統普廷也同意停火，未來會重新邀請烏克蘭總統澤倫斯基來訪白宮。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯達成協議，烏克蘭同意接受美國斡旋的30天停火計畫，並希望俄羅斯也接受，藉此開啟和平談判，美國也宣布即刻恢復對烏克蘭的情報共享與安全援助。美國總統川普11日在白宮受訪時表示，希望俄羅斯總統普廷也同意停火，未來他也會重新邀請烏克蘭總統澤倫斯基前來白宮。

綜合外媒報導，川普11日在白宮草坪接受記者訪問時，宣布烏克蘭同意停火，並提到：「希望普廷總統也能同意，這樣我們就能進行下一步了。」川普認為，此次會議和「上次在橢圓形辦公室的訪問」完全不同，是一個「真正的停火」，「烏克蘭已經同意了，希望俄羅斯也能同意」。

請繼續往下閱讀...

川普提到，美方近日將與俄方會面，希望能達成協議，並重申他認為停火非常重要，「如果能讓俄羅斯同意，那是再好不過了；如果我們做不到，讓戰爭繼續下去，就會持續有人喪命」。隨後有記者詢問川普是否會邀請澤倫斯基再訪白宮，川普則回應：「當然，絕對會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法