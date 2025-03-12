何時簽礦產協議？ 澤倫斯基幕僚：合作夥伴方便時就能簽署

代表烏克蘭出席會談的烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克表示，美烏礦產協議將在「美國合作夥伴」認為方便時簽署。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯會談後，烏克蘭同意美國協調的30天停火計畫，希望俄羅斯也接受，藉此開啟和平談判。至於先前尚未簽署的礦產協議，代表烏克蘭出席會談的烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，美烏礦產協議將在「美國合作夥伴」認為方便時簽署。

綜合外媒報導，葉爾馬克在烏方同意美方提出的30天停火提議後表示，烏克蘭方面一切都已經準備就緒，可以推動礦產協議，協議文件草案已獲得烏克蘭政府批准，甚至有權簽署協議的相關人士身分都已被確認，當我們的「合作夥伴」認為方便時，烏克蘭就會簽署這份協議。

請繼續往下閱讀...

針對停火協議，葉爾馬克指出，烏克蘭對於美烏會談的結果非常滿意，現在期待俄羅斯明確表態他們是否想要和平、是否想結束這場「由他們發動的戰爭」？

葉爾馬克在美烏會議後發表聲明指出，保護烏克蘭的利益是烏克蘭代表團的首要任務，對他們來說公正的和平非常重要，「烏克蘭希望和平，感謝此次具有建設性的會談」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法