圖解軍武》劍在弦上！ 陸射劍二服役湊齊海陸空家族成空防要角

《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式解說陸射劍二。（圖片取自軍聞社，記者劉宇捷製）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近月檞樹防空飛彈全數除役，陸軍三大砲指部完成陸射天劍二型防空飛彈的接裝，針對這款陸軍中層防空要角，《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式，深入淺出解說。

汰換鷹式、檞樹防空飛彈

陸射劍二飛彈系統是由中科院以空射天劍二飛彈為基礎改進，一開始以「勁弩計畫」為名推出，全系統包括中科院開發的機動相位陣列雷達、陸射劍二防空飛彈與軍備局202廠開發的T-92 40公厘快砲。其中T-92最初構想為與捷羚防空飛彈系統結合，參與空軍換裝低空防空裝備，但由於T-92性能不足，且缺乏可編成彈藥，因此不僅空軍沒有採納，「勁弩計畫」最後也未推出40快砲。

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不過，陸劍二本身的採購也是多舛，即便陸劍二在2014年就已成功試射，但直到2020年才獲陸軍採購，143億餘元預算採購陸射劍二飛彈246枚、發射載具29套、接戰管制次系統6套、相位陣列雷達系統6套，以及建立訓練能量丶整體後勤支援丶各式備份料件等，全案從2019年執行至2026年，用以汰換陸軍長期使用之檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統，以解決武器裝備面臨壽期已屆問題。

全系統推出之際，包括中科院開發的機動相位陣列雷達（中）、陸射劍二防空飛彈（左）與軍備局202廠開發的T-92 40公厘快砲（右）。（資料照）

陸劍二飛彈系統主要區分接戰管制車、相列雷達車、發射車及運彈車。其中，接戰管制車採用陸軍現役的接管次系統為基本架構，可執行360度搜索、追蹤及監控，並將雷情即時傳送至指揮管制中心，供指揮官對火力單元下達作戰管制命令，確保部隊空域安全，同時具備定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈偵測能力。

有效射程15公里 可攔截戰機、巡弋飛彈

此外，相較檞樹飛彈有效射程8公里，採被動紅外線導引，容易因目標周圍不明熱源而致生誤擊情形；陸射劍二則具備全天候、全向性高操縱性能及電子反反制能力，採用中途慣性及終端主動雷達導引，可攔截戰機及巡弋飛彈等目標，且有效射程達15公里，有效提升野戰防空效能。而運彈車可搭載六組陸射劍二型雙聯裝飛彈箱共12枚。

相列雷達車部分，以蜂眼雷達為基本架構，可將所偵獲雷情資料與上級或鄰連雷情資料整合，交由接戰管制計算機完成威脅排序及火力分配。雷達車車廂配備化學防護裝置，在陣地遭受化學戰劑及工業毒化物襲擊時，可以聲響及燈號發出警訊，並過濾有毒物質，確保人員安全。

以上陸劍二飛彈系統底盤，採用MAN集團的TGM 18.320 4×4卡車商規底盤，與雷霆2000多管火箭系統同廠牌。對此也引發爭議，不僅一輛發射車4枚的載彈輛被嫌不足，可能與商規底盤載重有關。首套系統2022年驗證時，更曾發生底盤有百項缺失，遭陸軍暫緩接收，中科院限期改正等。當時中科院澄清，主要是車體螺帽及加改裝工件部分脫漆、燈罩刮傷及電瓶、車內滅火器效期等項目，不影響性能及操作；上述缺失在檢出後，均已於現場立即改正完畢。

未來陸劍二在陸軍使用規劃，將以「混合配置、長短相輔」方式，結合人攜式飛彈系統與陸射劍二飛彈系統，搭配現有復仇者飛彈系統混合配置部署，有效達到「重層攔截」效能。

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