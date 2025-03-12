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北韓官媒譴責自由護盾 嗆南韓軍機誤炸是「不祥前兆」

2025/03/12 11:14

美國及南韓10日起展開「自由護盾」年度聯合演習，為期11天。圖為11日模擬化學戰爭訓練。（歐新社）美國及南韓10日起展開「自由護盾」年度聯合演習，為期11天。圖為11日模擬化學戰爭訓練。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國及南韓10日起展開「自由護盾」（Freedom Shield）年度聯合演習，《韓聯社》12日報導，北韓官媒已連續3天公開譴責，並提及本月初南韓空軍誤炸民宅一事是「演習的不祥前兆」。

北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）12日表示，「應該深刻看清充滿危險的韓（南韓）美聯合軍事演習的不祥前兆，立刻停止導致朝鮮半島局勢惡化的根本因素，核戰爭預演」。

談及本月6日發生的軍機誤炸民宅事故，報導稱，「事故在模擬全面戰爭的大規模聯合軍演前夕發生，且事發地就在我國南部邊境附近。若投彈方向稍稍偏北落在（兩韓）邊境北側，後果不堪設想。若發生突發情況，我方將不予警告、直接採取強且有力的應對措施」。

報導指出，「韓（南韓）美實施各種戰爭預演，目的並不是其宣稱的『捍衛南韓和地區和平與穩定』，而是醞釀世界首場核戰爭的高風險行徑」。

本月6日，南韓及美國軍方在京畿道北部抱川市進行聯合訓練時，發生空軍戰機誤投炸彈事故，除民宅損毀，更造成軍民共29傷。南韓軍方證實，因飛行員輸入錯誤座標，2架戰機接連錯誤投擲炸彈而釀禍。

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