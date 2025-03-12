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擴充空射巡弋飛彈產能 兩廠商入美軍「企業測試儎台」計畫決選

2025/03/12 11:12

美國無人機新創Zone 5的ETV提案，稱做「Rusty Dagger」。（美國Zone 5公司官方Linkedin）美國無人機新創Zone 5的ETV提案，稱做「Rusty Dagger」。（美國Zone 5公司官方Linkedin）

〔記者陳治程／綜合報導〕為提升未來空中儎台搭配的空射武器產能，美國國防創新單位（DIU）去（2024）年中宣布展開「商業測試儎台」計畫遴選、並有4家廠商提案參與，旨在從市場上找到高效益比的現貨，來快速充實美軍武器彈藥庫；經過近9個月審查，有外媒揭露該計畫現已選定Anduril、Zone 5兩間公司進入決選，持續打造經濟、高殺傷力的巡弋飛彈。

軍聞網站《Breaking Defense》報導指出，國防創新部門表示，去年6月啟動的「商業測試儎台」計畫，現已選擇國防新創Anduril，以及無人機新創Zone 5公司進入終輪決選，而首輪共同競案IS4S（Integrated Solutions for Systems）與「萊多斯」（Leidos）公司則遭淘汰。

上述兩間獲選廠商的新聞稿亦分別證實，Anduril公司推出的「梭魚-500」（Barracuda-500）自主空中載具（AAV），以及Zone 5提案的「Rusty Dagger」空射武器，將在下階段計畫中進行兩強對決。

美國國防新創Anduril公司推出的「梭魚-500」自主空中載具，為同系列產品中性能最佳者。（美國Anduril公司官網）美國國防新創Anduril公司推出的「梭魚-500」自主空中載具，為同系列產品中性能最佳者。（美國Anduril公司官網）

DIU的「商業測試儎台」計畫，旨在以商業現貨（COTS）方式，尋求可大量生產的開放模組化平台架構，以利任務遂行；另據DIU前（2023）年9月公告的計畫要求，該儎台須有500浬（926公里）航程、巡航速度100節（185.2公里／時）以上性能，並可由飛機載運後發射或投放的能力，整體定位已朝巡弋飛彈發展。

隨著這項計畫輪廓逐漸清晰，報導進一步陳述，美國航太大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）上（2）月底也全新推出被稱作「慧星」（Common Multi-Mission Truck, CMMT）的通用多任務卡車飛彈；《路透》4日報導則寫道，該飛彈單價可壓低至15萬美元（約新台幣487.8萬），可望在需求看漲的低成本空射武器市場中分一杯羹。

洛克希德．馬丁推出的「彗星」（CMMT）通用多任務巡弋飛彈。（洛克希德．馬丁官往）洛克希德．馬丁推出的「彗星」（CMMT）通用多任務巡弋飛彈。（洛克希德．馬丁官往）

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