炸射影像曝光 美B-52H距俄邊境百餘公里投放GBU-38實彈

美國空軍駐英國的BTF 25-2轟炸機特遣隊的B-52轟炸機於月初，在距俄邊境僅百餘公厘的芬蘭靶場炸射GBU-38導引炸彈。（圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國空軍駐英國的BTF 25-2轟炸機特遣隊，於上月底才飛越距俄邊境僅80公里的愛沙尼亞領空後，本月6日、7日，兩架B-52H轟炸機再度前往愛沙尼亞、芬蘭與地中海空域，與多國北約戰機進行聯合打擊訓練，並前往距俄邊境僅百餘公里的羅瓦涅米（Rovajärvi）訓練場，實彈炸射GBU-38聯合直攻彈藥（JDAM），嚇阻俄國意味濃厚。

據軍聞網站《空軍與太空軍雜誌》報導，兩架來自美軍25-2轟炸機特遣隊（BTF）的B-52H重型轟炸機，於本月6日及7日分別向北歐及地中海地區，與荷蘭、德國、英國及義大利等北約盟友執行多場接戰、情蒐與打擊演習，包括模擬武器瞄準演習和在芬蘭及義大利的實彈投擲。

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2架來自美軍25-2轟炸機特遣隊（BTF）的B-52H重型轟炸機，於本月6日及7日分別向北歐及地中海地區，與北約盟友執行多場接戰演習，包括實彈投擲演習。（圖片擷取自美軍駐歐司令部）

美軍駐歐司令部也發布系列新聞稿指出，空軍於6日執行了「堡壘冰雹」（FORTRESS HAIL）任務，2架B-52H前進愛沙尼亞領空，與荷蘭皇家空軍的F-35A、德國A330 MRTT空中加油機、北約E-3「哨兵」空中預警機、美軍與英軍RC-135電偵機搭配，執行「發現、修正、追蹤、鎖定」（F2T2）演訓，完成一體化作戰演訓。

2架芬蘭空軍的F/A-18戰機護送B-52H轟炸機前往射擊靶場，並監控炸彈正常投放。（圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號）

「堡壘冰雹」行動最終飛往芬蘭北部的羅瓦涅米訓練場，實彈炸射GBU-38導引炸彈，雖無法確定訓練場的詳細位置，但羅瓦涅米市區據俄邊境僅約150公里。隔日，這批轟炸機特遣隊亦前往義大利執行「斯巴達之垂」（SPARTAN MACE）任務，與義國陸軍「聯合終端攻擊管制員」（JTAC）合作，向地面目標再向模擬目標投擲聯合直攻彈藥。

Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjät saattoivat 6. maaliskuuta yhdysvaltalaiset B-52-pommikoneet Rovajärven ampuma-alueelle, missä B-52:t pudottivat JDAM-pommeja Suomen maavoimien ja Yhdysvaltain ilmavoimien ilmatulenjohtajien osoittamiin maaleihin. pic.twitter.com/GTb3r2TxAB — Ilmavoimat （@FinnishAirForce） March 6, 2025

芬蘭空軍隨後也在社群媒體發布系列圖文，忠實紀錄了「堡壘冰雹」行動在芬蘭的投擲演習。說明指出，兩架芬蘭空軍的F/A-18戰機護送這兩架B-52H轟炸機前往射擊靶場，並由芬蘭陸軍及美國空軍的戰術管制官將目標座標傳送轟炸機。接著，芬蘭空軍影片也顯示，B-52H艙門開啟，一枚GBU-38導引炸彈落下，F-18飛行員監控其正常投放，炸彈最終在雪地目標區爆炸，揚起巨大煙塵。

GBU-38導引炸彈最終在雪地目標區爆炸，揚起巨大煙塵。（圖片擷取自芬蘭空軍的X影片）

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