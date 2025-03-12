向台灣看齊 波蘭海軍將組飛彈旅反俄軍威脅

配有NSM反艦飛彈的波蘭海軍發射車。（圖片取自波蘭國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍及陸戰隊自1960年代起即尋求建立獨立的飛彈部隊，國軍後續也在1987年成立海鋒大隊，目前是由雄二丶雄三及增程雄三反艦飛彈組成。而波蘭雖然現在才要組建海軍飛彈旅，不過規模可不小，一出手就是要組建六個中隊組成的飛彈部隊，成為波蘭海軍第三支軍隊。

軍聞網站「Army Recognition」報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）10日表示要組建新的飛彈旅。報導說，近期許多評估指出，波蘭的海軍裝備已經過時，不足以應對現代威脅，尤其是來自鄰國俄羅斯的威脅。此外，波蘭更迫切需要先進的淺水艦艇來應對飛彈和空中威脅。

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軍聞網站「Defence 24」報導，波蘭海軍飛彈旅將以現有格丁尼亞第三艦隊下的2個海軍飛彈中隊為基礎擴編，成軍後將成為波蘭海軍第三支軍隊。

報導指出，現有的2個中隊，皆配備挪威的NSM反艦飛彈，兩個中隊分別轄有1輛中隊指揮車（SCV）、2輛飛彈指揮車（BCV）、3輛通訊車（MCC）、6輛4聯裝飛彈發射車（MLV）、6輛火控雷達車（CCV）、2輛運彈車（TLV）和1輛維修車（MWV）。除此之外，1中隊還有2輛移動座標雷達車（TRS-15C Odra）、2中隊則多1輛通訊車，兩中隊受1輛單位指揮車（NCV）管轄；每個中隊並轄有一個防空連，配有座標雷達車、指揮車、6門ZU-23-2雙管高射砲和12具人攜式雷霆防空飛彈。

報導進一步表示，波蘭海軍在2008年花費4.21億茲羅提（約新台幣35.9億）組建1中隊和採購12枚飛彈、2011年花費4.92億茲羅提（約新台幣42億）補充38枚飛彈、2014年則花費8億茲羅提（約新台幣68.3億）組建2中隊和採購24枚飛彈。

報導揭露，此次組建的飛彈旅，是源自於2023年5月80億茲羅提（約新台幣683.5億）的合約，內容僅接露採購指揮車、發射車和數百枚NSM反艦飛彈。報導認為屆時可確定會購買24輛發射車。飛彈部分，由於3艘箭魚級巡防艦同樣採用NSM飛彈，因此不確定合約飛彈是否有包含在內。

不過，根據過去一個中隊來看，24輛發射車可視為4個中隊，屆時新部隊至少會有6個飛彈中隊及其所屬防空連。

NSM反艦飛彈自2012年首次部署於挪威海軍，目前已獲波蘭、英國、西班牙及荷蘭等北約成員國採用。該飛彈為次音速武器，射程逾185公里，重407公斤，長3.96公尺。其配備高解析度紅外線影像搜索器，具備自主目標識別能力，加上低空掠海性能及低訊號特性，可有效突破敵方防禦系統。

我國的海鋒大隊，目前是由雄二丶雄三及增程雄三反艦飛彈組成，後續還會加入美製岸置魚叉反艦飛彈系統。（圖：資料照及國防部提供。本報合成）

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