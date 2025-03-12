印度千輛T-72戰車待更新 81億購俄發動機

近日印度與俄羅斯達成協議，以價值2.48億美元（約新台幣81.6億）的合約購買現成的1000匹馬力W-92S2柴油發動機，以及許可批准可在本地組裝的套件。原因是印度本地仍有約2400輛現役T-72戰車尚待現代化升級。（圖片取自X@NewsIADN）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，被世界各國金融制裁，但印度仍維持對俄軍購，近日印度就與俄羅斯達成協議，以價值2.48億美元（約新台幣81.6億）的合約購買現成的1000匹馬力W-92S2柴油發動機，以及許可批准可在本地組裝的套件。原因是印度本地仍有約2400輛現役T-72戰車尚待現代化升級。

「Defence 24」報導，印度已經在俄羅斯許可下，開始為自身T-90S戰車生產引擎，但仍然購買T-72的引擎，原因是這些引擎並不適用。印度目前尚有2400輛T-72戰車、1657輛T-90S MK1和MK2車型，此外還購買460輛MK3車型。

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報導說，雖然尚不清楚現代化的規模，但可以肯定的是，在戰車原有780匹馬力加大之後，戰車也許能再加裝新型外掛裝甲等增重改裝。

歐亞時報報導，印度向俄羅斯採購，等於拒絕了以色列Nimda公司的提議，先前該公司提議可為印度T-72戰車引擎升級，並配備全自動變速箱、整體式空氣過濾系統和適合極端環境的冷卻系統，對此印度仍選擇本地製造方案。

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