印度製造升級 獲以軍「戰利品」主動防禦系統在印製造

「戰利品」主動防禦系統能偵測敵方的反裝甲飛彈、高爆穿甲彈、無後座力砲以及無人機等威脅；適用於步戰車、主戰車等中型輪、履帶式儎台，具客製化潛力。（以色列拉斐爾公司官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕製造大國印度，其製造水準獲國外承認，以色列拉斐爾公司2月宣佈，已與印度拉森·托布羅公司（L＆T）宣佈達成重大合作備忘錄，將把會把戰利品主動防禦系統（APS）整合到印度作戰車輛中。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這項聲明是印度正在進行的國防現代化努力的重要里程碑，強調了其加強關鍵軍事技術自主能力的決心，可與拉斐爾公司聯合生產。預計印度阿瓊戰車、K9自走砲和BMP-2步戰車都能獲益，特別是其中K9自走砲已獲100%在地製造。

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「ZONA Militry」報導，印度陸軍2月發布了一份廠商徵求（RFI），請國內外公司提交產品和報告，以便採購新的主動防禦系統，並將其整合到T-90S/SK Bhishma車隊中。

針對兩公司備忘錄，L＆T幹部表示，拉斐爾和L＆T兩家公司之間的合作，推出經過實戰檢驗的Trophy主動防禦系統的最新版本，作為針對印度作戰平台的定制解決方案。它將在印度生產，並具備當地的維持能力。該系統將提高印度武裝部隊現役作戰平台以及未來採購的作戰平台的生存力。

「戰利品」主動防禦系統由四面主動電子相位陣列雷達（AESA）、多重爆炸成形破甲彈（Multiple Explosively Formed Projectile, MEFP）組成，能反制敵方的反裝甲飛彈（ATGM）、高爆穿甲彈（HEAT）、無後座力砲（Recoilless rifle）以及無人機等威脅；適用於步戰車、主戰車等中型輪、履帶式儎台，且可30公厘鏈砲的遙控武器站整合，深具客製化潛力。

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