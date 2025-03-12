波蘭和我國同款的M1A2戰車有新玩意 裝上套件後即可掃雷、施工

英國廠商「皮爾森工程」販售99套工程套件，透過美國軍售管道提供給波蘭，使得波蘭M1A2戰車可運用鏟斗或掃雷犁。（取自皮爾森工程網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕我國陸軍已接收38輛M1A2T戰車，預計今年下半年擇期成軍，位於東歐的波蘭不但採購同一型新銳戰車，還額外買了其他套件。外國軍聞媒體報導，英國廠商「皮爾森工程」將販售99套工程套件，透過美國軍售管道提供給波蘭，使得波蘭M1A2戰車可運用這些鏟斗或掃雷犁，增加實際運用彈性。

根據外國軍聞網站Army Recognition、「歐洲安全防衛」（European Security & Defense）11日報導，英國國防廠商皮爾森工程（Pearson Engineering）已簽署一項合約，將透過美國軍售管道，向波蘭提供99套工程套件（engineering capability kits），這種套件包含推土機鏟斗及履帶寬度掃雷犁（track width mine ploughs）。若波蘭的M1A2戰車要施作工程或掃雷任務，可在15分鐘內安裝完畢，不須修改車輛結構，也不會影響車輛的戰鬥力與生存能力。

皮爾森工程對這項供售案表示，考量戰車在廣闊地形的作戰支援需求，相較於具備專業能量卻無法隨時出現的專用工程車輛，工程套件可向戰鬥車輛人員提供獨立的選項，有利於指揮人員的調度，同時也讓戰鬥工兵回歸專業，負責橋梁鋪設、克服地障等任務。

請繼續往下閱讀...

波蘭2022年與美國簽約採購250輛M1A2 SEP V3戰車，並計畫將較為老舊的M1A1 FEP戰車進行性能提升，未來，波蘭將擁有366輛M1A2等級的戰車，藉此抵禦俄羅斯等國潛在威脅。

值得一提的是，波蘭新購M1A2 SEP V3戰車，與國軍正在獲得的108輛M1A2T戰車同等級，陸軍現已獲得38輛，其餘70輛將於今年、明年全數到位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法