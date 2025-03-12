美加關係惡化 南韓潛艦有望切入加國軍購搶商機

外媒報導，基於貿易及戰略夥伴關係的重新評估，加拿大正尋求軍購多元化，近期韓國至渥太華的代表團似乎印證了這個觀點，韓國代表團並向加拿大推銷下一代潛艦張保皋Ⅲ級KSS-III等裝備。（圖片擷取自南韓國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美加兩國自川普上台後，關係急遽惡化，近日更陷入關稅對戰，外媒報導，基於貿易及戰略夥伴關係的重新評估，加拿大正尋求軍購多元化，近期韓國至渥太華的代表團似乎印證了這個觀點，韓國代表團並向加拿大推銷下一代潛艦張保皋Ⅲ級KSS-III等裝備。

軍聞網站「Army Recognition」報導，由韓國國防工業和政府組成的12名代表於3月5日至6日與加拿大官員會面，推廣包括榴彈砲、教練機、多管火箭和潛艦在內的一系列軍事系統。該提案包括承諾透過建立本地後勤設施和提供車載技術的全面使用權來支持加拿大工業。報導說，與之相比，美國供應商並不總是向其合作夥伴保證這一優勢。

報導指出，該提案的關鍵是韓華海洋開發的下一代潛艦張保皋Ⅲ級KSS-III，現任公司副總裁稱，該潛艦符合加拿大軍隊需求。他強調，目前有三艘潛艦投入服役，韓國可在簽約後六年內交付一艘潛艦。 KSS-III能夠下潛超過三週，續航超過7000浬，特別適合北極作業。

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他說，韓國先前面臨成本上升和技術依賴的問題，導致自主權受到限制。作為應對，南韓開發了自己的防禦系統，使其能夠提供與北約相容的設備，同時避免與美國出口相關的某些限制。

不過報導也指出，雖然加拿大正尋求軍購多元化，但其價值190億美元F-35戰鬥機隊和800億美元的水面戰鬥艦（CSC）的軟硬體系統，仍是美國關鍵系統產品，可能會限制加拿大海軍的主導權。

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