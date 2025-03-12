共諜刺探的「空射雄三」有多威？ 可高空、超音速擊毀百公里外敵艦

掛載2枚空射型雄三飛彈模擬彈的IDF經國號戰機，日前升空測試。（資料照，陳姓航迷提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍退役飛官史濬程疑受中共指揮與利誘，涉嫌吸收戰術管制聯隊許展誠上尉，因此獲得應對共機擾台、空射雄三反艦飛彈等機密資訊。事實上，空軍近期才安排經國號戰機掛載「空射雄三」測試，這款具備高音速巡航能力的反艦飛彈頗具威力，可有效打擊數百公里外的敵軍艦艇，假如關鍵技術遭中共知悉，後果恐怕難以設想，因此，檢警、國軍正積極「補破網」。

台中高分檢近期查獲，2008年自空軍退伍的前飛官史濬程，涉嫌接受中共情治人員指揮與利誘，吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，且在4年間刺探包括我國因應共機擾台，以及「雄鷲專案」空射型雄三飛彈在內的部署情形。台中高分檢去年8月搜索史的住處，查扣手機、筆電等物，並拘提史、許，二人皆坦承犯行，台中高分檢遂以《國安法》、《貪污治罪條例》起訴2人，史日前以10萬元交保候傳，許則還在羈押當中。

陸射型雄三飛彈。（資料照，國防部提供）艦射型雄三飛彈。（資料照，軍聞社提供）中科院藉由「雄鷲專案」執行的空射型雄三飛彈研發案，正在進行各項測試當中，軍事迷在上月底、本月初在台中直擊，1架IDF經國號戰機的左、右側機翼下方，各掛載1枚模擬彈升空。從已曝光的飛彈外觀可見，空射型雄三飛彈的體積小於陸射型與艦射型，進氣口、尾翼外觀不同，尾端也沒有額外的助推火箭，都是考量戰機承重、氣動力等所做出的調整。

雄三飛彈自2007年正式亮相以來，現已有艦射型、陸射型兩型已經服役的彈種，還在測試中的空射型雄三飛彈，確切構型與性能數據則尚不明朗。不過，一般版的陸射、艦射型雄三飛彈重量約1400公斤，射程約150公里，外傳飛行時速達2.5馬赫（約3063公里），空射版雄三的重量可能低於900公斤、體積較小，射程則因戰機投放高度而異，但可望較陸射、艦射版來得遠。

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