駐韓美軍「自由之盾」演習進行中 南韓陸軍M48戰車投入演訓行列

2015年投入美、韓「鷂鷹」（Foal Eagle）軍演的南韓陸軍M48A5K戰車。（歐新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕駐韓美軍日前啟動今（2025）年度例行的「自由護盾」（Freedom Shield 25）聯合軍演，透過電腦指揮所演習和實兵方式，就朝鮮半島全面開戰的想定進行作戰驗證。其中，南韓陸軍社群日前發布演訓動態，可見該軍所屬的M48戰車雖已服役逾三十年，經過動力、射控等項目升級，仍維持一定作戰能力，投入本次訓練行列。

南韓陸軍官方社群昨（11）日貼文指出，位於中部世宗特別自治市的陸軍總補給站，因應「自由護盾」演習，在駐地展開「戰時損失補充裝備補給實戰訓練」。從照片可見，該部隊庫存檢整訓練的照片中，出現M48戰車的身影；由於該國裝甲部隊現行主力為升級版K1和K2戰車，使得這輛巴頓戰車在本次演習中更顯稀有。

請繼續往下閱讀...

南韓陸軍駐地位於世宗市的總補給站，日前在「自由護盾」演習中實施「戰時損失補充裝備補給實戰訓練」，照片中出現一輛M48A5K戰車在板車上接受檢整。（南韓陸軍官方Facebook）

南韓陸軍戰車最早是在韓戰後的1960年代獲得M48A1戰車，1970年代再籌獲M48A2C車型，進入1980年代後則衍生出首款自力升級的M48A3K，而目前仍在該軍服役的M48A5K戰車，搭載了一門105公厘主砲，與早期型採用的90公厘砲有所不同。

一輛在南韓軍事紀念公園內展出的美軍M48A2C戰車。（美軍DVIDS網站）

《韓聯社》10日報導指出，南韓國防部參謀本部表示，本次韓、美「自由護盾」演習將以朝鮮半島爆發全面戰爭為想定，除以電腦模擬指揮所演習（CPX），亦接續實施三軍、網路及太空的全領域聯合野外機動訓練（FTX），其中，野外機動訓練次數將達16次，較去年多出6次。

不過，由於南韓空軍兩架KF-16戰機日前誤投8枚Mk82炸彈至民宅區，本次野外機動訓練期間將不會進行實彈射擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法