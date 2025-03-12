普廷虛張聲勢被戳破？ CNN：川普計畫改變俄烏戰局

烏克蘭同意美國提出30天停火計畫，這一刻可能是普廷（左）與川普（右）關係的分水嶺。（美聯社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭同意美國提出的30天停火計畫後，國際焦點轉向克里姆林宮，俄羅斯必須決定是否接受美國總統川普意在暫時中止俄烏戰爭的提議。美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，川普此舉或許有意無意間，戳破了俄羅斯總統普廷的虛張聲勢。

俄羅斯官員透露，俄國將於近日與美國代表接觸，但對於周二在沙烏地阿拉伯吉達 （Jeddah）美烏會談中提出的停火條件，俄方尚未明確表態。克里姆林宮長期宣稱願意談判結束衝突，卻堅持實現例如完全掌控併吞的烏克蘭領土等宏大目標。然而，普廷上周才對一群淚眼婆娑的陣亡士兵遺孀與母親堅稱，俄羅斯絕不退讓，這位3年前發動戰爭的強硬領導人態度鮮明。

CNN分析，對俄羅斯內部的主戰派來說，停火可能被視為一種背叛，這些聲音往往得到克里姆林宮的默許或支持。然而，面對現實壓力，俄方似乎難以避免某種程度的退讓。即使俄羅斯在談判中提出條件，例如要求烏克蘭從庫斯克（Kursk）撤軍，這塊被烏軍佔領的俄國小片領土目前戰火正烈，其更廣泛的領土野心，甚至將北約（NATO）逐出西側的目標，仍幾乎不可能在短期內達成。

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這一刻也可能是普廷與川普關係的分水嶺，2人近年互動頗為微妙，川普曾多次公開稱讚普廷，並在近日表示俄方「握有所有優勢」。如今，他提出停火計畫，似在試探普廷是否願意配合。美國國務卿魯比歐在吉達會談後直言：「球現在在俄羅斯手上。」這句話點出了當前局勢的微妙轉折。

幾天前，川普還認為俄羅斯勝券在握，如今這項提議卻讓普廷面臨抉擇。若俄方拒絕，可能加深國際孤立；若接受，則需在國內強硬派壓力下做出解釋。這場停火提案，不僅是戰場上的短暫休止符，更可能是俄烏衝突未來走向的風向球。

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