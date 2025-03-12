波蘭力保烏克蘭網路 再添5000個「星鏈」抗俄

一名烏克蘭士兵正蹲在荒野中，專注安裝一台星鏈（Starlink）終端機。（取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭計畫再採購5000個星鏈（Starlink）終端，確保烏克蘭網路通訊穩定，支援當地軍民肆應戰爭挑戰。波蘭數位事務部長加夫科夫斯基（Krzysztof Gawkowski）強調，通訊是烏克蘭前線的命脈，若中斷恐導致戰線崩潰，而穩固的網路不僅攸關烏克蘭存亡，也符合波蘭將戰火遠離首都華沙的戰略利益。

烏克蘭《軍事新聞》（Militarnyi）11日報導，加夫科夫斯基在接受波蘭電台《Radio ZET》專訪時透露，波蘭迄今已提供烏克蘭約3萬個星鏈終端，廣泛應用於戰場與民間。他指出，新一批終端將進一步強化烏克蘭的通訊能力，無論是軍事行動還是民眾生活，都能仰賴這條數位生命線。這項採購案凸顯波蘭對烏克蘭抗俄戰爭的持續支持。

這兩款設備代表歐盟正在考慮的衛星網路替代方案，特別是OneWeb（右）作為潛在供應商，可能在波蘭採購星鏈（Starlink）終端後，成為烏克蘭通訊支援的新選擇。（取自bcsatellite官網）然而，星鏈服務的穩定性近期備受關注。波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）表示，波蘭每年為烏克蘭的星鏈合約支付5000萬美元（約新台幣16.4億元）。他批評，若美國太空探索公司（SpaceX）因故中止服務，等於拿受害國的命運當籌碼，「這不僅涉及道德爭議，也暴露供應商的可靠性風險」。

席科斯基警告，若SpaceX證實不可靠，波蘭將轉向其他衛星通訊業者。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）曾誇稱星鏈是「烏克蘭軍隊的支柱」，並暗示關閉系統將使一切崩潰，此言引發爭議。

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為降低對星鏈的依賴，歐盟正與4家衛星網路業者洽談替代方案，包括盧森堡的SES公司、西班牙的Hisdesat公司、英國的Viasat公司，以及法英合資的Eutelsat/OneWeb公司。歐洲委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）表示，烏克蘭有意採用歐洲自有的GovSatCom系統，也就是整合各國政府衛星資源的共享網路，預計今年初步啟用。

此外，歐盟也在規劃IRIS²衛星群，但因其預計2030年代才上線，短期內難以派上用場。專家分析，GovSatCom雖可作為過渡解方，但全面取代星鏈仍需時間。

波蘭此舉不僅是技術援助，更承載地緣政治考量。席科斯基坦言，穩定的通訊網路能讓烏克蘭戰線遠離波蘭邊境，對國家安全至關重要。這場採購案背後，是波蘭與歐盟在俄烏戰爭下，對抗數位戰場不確定性的共同努力。

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