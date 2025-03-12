軍事偵察、搜救利器！塞考斯基「旋翼增效機翼」無人機成功首飛

塞考斯基展示「旋翼增效機翼」無人機，可於直升機和固定翼飛行模式之間轉換。（圖取自Sikorsky官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍工集團洛克希德·馬丁公司旗下的塞考斯基公司（Sikorsky）近日宣布，其創新的「旋翼增效機翼」（rotor blown wing）無人機系統已通過飛行測試。這款無人機結合直升機與固定翼飛機的特性，於今年初在美國佛羅里達州西棕櫚灘完成驗證，為未來應用開啟新猷。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，這款無人機重52公斤，配備電池驅動的雙旋翼系統。塞考斯基表示，未來可放大機型規模，屆時將採用混合動力推進系統以提升性能。副總裁兼總經理本頓（Rich Benton）強調，這款垂直起降無人機旨在實現比傳統直升機更快速、更遠程的飛行。其「旋翼增效機翼」技術利用旋翼氣流增強機翼升力，大幅提升效率與速度。

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由塞考斯基創新部門組成的快速原型開發團隊，在一年內完成從初步設計、模擬到實地測試的全流程。2024年1月，這款翼展3.14公尺的複合材料無人機，在40多次起降測試中表現優異，並成功完成30次直升機與固定翼模式的轉換——此為設計中最具挑戰性的動作。測試顯示，其最高飛行速度達每小時159公里，遠超傳統直升機。

塞考斯基預見其未來可用於搜救、森林火災監測、人道救援與管道巡查；更大版本則適用於遠程情報監視偵察（ISR）及有人-無人協同任務。所有型號將整合MATRIX飛行自主系統，提升自主飛行能力。

塞考斯基正開發一款1.2兆瓦的混合動力傾轉翼示範機HEX，足以載客或運貨進行長程飛行，預計2027年展示懸停能力。此計畫展現公司在無人機技術上的雄心。

這項技術突破正值美國陸軍取消「未來攻擊偵察機」（FARA）計畫後，西科斯基曾以「突襲者X」（Raider X）競標未果。此前，其與波音合作的「挑戰者」（Defiant）也在另一陸軍計畫中敗給貝爾公司。儘管如此，

塞考斯基未放棄X2共軸旋翼技術，轉而爭取義大利下一代直升機及北約下一代旋翼機能力計畫。2024年7月，洛克希德、空中巴士（Airbus）與李奧納多（Leonardo）已獲北約合約，開發新型直升機。

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