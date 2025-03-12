雷射武器實測成功！土耳其「天空閃電」專剋無人機威脅

土耳其阿塞爾桑公司成功測試的 GÖKBERK 機動雷射武器系統，搭載於 6x6 機動平台，能有效對抗 FPV 無人機，並整合至土耳其「鋼鐵穹頂」防空系統，守護國家安全。（取自ASELSAN官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其國防巨擘阿塞爾桑（ASELSAN）近日成功測試其 GÖKBERK 機動雷射武器系統，展現對抗第一人稱視角（FPV）無人機的卓越能力。這種無人機在現代戰場日益成為棘手威脅，而 GÖKBERK 則被納入土耳其「鋼鐵穹頂」（Steel Dome）防空系統，肩負守護國家安全的重任。

據軍聞網站《Defence Blog》10日報導，在多場測試中，GÖKBERK（土耳其語意為「天空閃電」） 證實其能精準偵測、自主追蹤並摧毀FPV無人機。該系統整合阿塞爾桑的İHTAR平台與高能雷射武器，搭載於6x6機動平台，能對微型無人機及簡易爆炸裝置實施硬殺傷與軟殺傷雙重打擊。

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GÖKBERK核心採用國產高光束質量雷射源，直接摧毀空中目標，輔以電子干擾器展開電子戰反制。搭載先進光電感測器與人工智慧（AI）演算法，GÖKBERK 的目標識別與追蹤能力無懈可擊。為確保連續作戰，其配備高效冷卻系統，支援長時間火力輸出。

GÖKBERK 是「鋼鐵穹頂」防空網的重要拼圖，專為保護軍事基地、機場、發電廠與煉油廠等關鍵設施而生。其機動性讓部署更具彈性，大幅提升戰場應變力。系統關鍵部件由土耳其自主研發，包括土耳其科技研究委員會資訊與資訊安全先進技術研究所（TÜBİTAK BİLGEM）在內的本土機構協力打造，彰顯土耳其國防工業的自立實力。

阿塞爾桑在全球國防市場的影響力持續擴張。2025年2月，其直接出口額達2.17億美元（約新台幣71億元），較前年倍增；若計入間接銷售，總額更攀升至5.08億美元（約新台幣166億元），凸顯其在國防科技與創新領域的領先地位。

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