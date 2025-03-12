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海陸、海巡在淡水首「同框」聯演？ 是海巡艇、特勤艇例行演練啦

2025/03/12 18:09

圖為前（2023）年「海安11號」演習期間，實施登船攻堅操演的海巡特勤隊K92特種突擊艇。（本報資料照，記者李惠洲攝）圖為前（2023）年「海安11號」演習期間，實施登船攻堅操演的海巡特勤隊K92特種突擊艇。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部17日將展開五天的「立即備戰操演」，國軍部隊屆時將提高警戒，就共軍作為予以相對性回應。不過，有民眾今（12）日上網發布在淡水河捕捉到四艘快艇實施攔截演練的影片，並有媒體指稱這是海陸、海巡首度聯演；但有知情人士證實，影片中的快艇分別為兩艘海巡艇、兩艘特勤突擊艇，且該演訓與下周操演無直接關聯。

有民眾今日下午在社群媒體臉書（Facebook）社團「滬尾小鎮」發布一支約1分長的短片，內文寫道「海巡及海陸偵搜大隊聯合演訓」並經媒體報導。該報導指稱，此次海陸突擊快艇、海巡巡防艇在淡水河口聯合演訓，實為強化首都圈「反斬首」戰力，並因應國軍下周「立即備戰操演」所做的事前性演練。

但有知情人士指出，本次影片曝光的4艘快艇，實際上為兩艘海巡巡防艇、兩艘海巡特勤隊K92特戰突擊艇，而非原始影片所述的海巡艇、海陸M109突擊艇。知情人士進一步解釋，影片中呈現的河道攔截演練，應屬預劃例行訓練，與國軍下周的「立即備戰操演」並無直接關聯。

海巡署去（2024）年7月起淡水河增配一艘沿岸多功能艇，以偵蒐科技輔助人員機動巡邏，嚴防不明人士再闖淡水河內河威脅國安。（本報資料照，海巡署提供）海巡署去（2024）年7月起淡水河增配一艘沿岸多功能艇，以偵蒐科技輔助人員機動巡邏，嚴防不明人士再闖淡水河內河威脅國安。（本報資料照，海巡署提供）

另位相關人士也說，海陸、海巡聯合演練已非首次，只是沒有對外公開，除影片描述有出入，媒體報導所指的「首次訓練」也有待商榷。

我國淡水河口去（2024）年6月遭一名中國籍男子駕駛小艇闖入，海巡人員事後雖將其逮捕移檢，但新型態灰襲作戰與中樞河道防禦成為關注焦點。對此，先前有軍方人士透露，國防部已指示海軍陸戰隊增派兩棲偵搜大隊兵力進駐大台北週邊，支援淡水河防及台北港安全任務。這也是繼陸戰66旅後，再有部隊進駐首都區，形成憲兵、海陸雙重兵力共同衛戍的情形。

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