與陸劍二不相上下 塔吉克首次公開展示中國「紅旗-17」防空系統

中亞國家塔吉克在慶祝建軍32週年的閱兵典禮上，首度展示新購中製「紅旗-17AE」短程防空系統。該系統的性能與我國陸射劍二系統不相上下。（圖片擷取自@Defence_IDA的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國近年持續將軍備販售至中亞、南亞，根據外國軍事媒體報導，中亞國家塔吉克在慶祝建軍32週年的閱兵典禮上，首度展示新購的中製「紅旗-17AE」防空系統，凸顯塔吉克與中國之間軍事合作日益緊密。檢視「紅旗-17AE」防空飛彈系統的性能，其與我國「陸射劍二」防空飛彈系統有著不少相似之處。

軍聞網站《Defence News》報導，中國近期向塔吉克交付「紅旗-17AE」（HQ-17AE）先進短程地對空飛彈系統，這是中國解放軍「紅旗-17」的出口型號，這項新購案象徵著塔吉克力促防空能力現代化。網路上流傳著數張照片，顯示2至4輛的「紅旗-17AE」防空飛彈車，日前參與了塔吉克建軍32週年閱兵典禮，也是該國首度公開展示這項裝備。

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中國最近向塔吉克斯坦交付「紅旗-17AE」先進短程地對空飛彈系統（前排算起第3輛車開始），並在閱兵典禮上展示。（圖片擷取自@jesusfroman的X帳號）

紅旗防空系統是由俄羅斯的Tor-M1發展而來，主要攔截低空域至中層空域的威脅。而「紅旗-17AE」飛彈重約165公斤，長2.9公尺，直徑0.23公尺，據稱它的攔截範圍為1.5公里至15公里，射高為10公尺至10公里，略優於俄羅斯裝備性能，2013年起服役迄今。

相較於我國近年推出的「陸射劍二」野戰防空系統，二者的任務定位、性能數據有不少相似之處。陸射劍二飛彈系統的最大作戰範圍約為15公里，最大射高約為7公里，搭載的「天劍二型」飛彈結合數據資料導引及主動雷達導引，但一輛發射車只能攜帶4枚飛彈；相較之下，「紅旗-17」雖僅採用半主動雷達導引，比我國「陸射劍二」略遜一籌，不過，每輛車可攜帶最多8枚飛彈，是陸射劍二系統的兩倍。

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