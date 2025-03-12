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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

對停火協議的回應？ 俄飛彈空襲澤倫斯基家鄉釀1死9傷

2025/03/12 17:35

俄軍對烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛發動空襲，造成1死9傷。（路透）俄軍對烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛發動空襲，造成1死9傷。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與美國在沙烏地阿拉伯達成協議，烏克蘭接受美國斡旋的30天停火計畫，並盼俄羅斯同步接受，不過，俄羅斯12日針對烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）發動飛彈攻擊，至少造成1死9傷。而這個城市，正是烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉。

據《路透》報導，第聶伯羅夫斯克州長賴薩克（Serhiy Lysak）於Telegram平台上表示，俄軍對烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛，以及敖德薩（Odesa）港口再次發動空襲，發射至少3枚飛彈以及133架次無人機。

在這場空襲後，克利福洛基礎設施、高層公寓、行政大樓、商店和教育設施建築受損，至少造成1死9傷；另外，敖德薩港被一枚飛彈擊中，導致4人死亡，2人受傷，還有貨輪受損。

報導指出，這次攻擊是在美國、烏克蘭於沙烏地阿拉伯舉行會談之後發生。在烏克蘭同意停火後，美國國務卿魯比歐強調，「球現已落在莫斯科一方」。

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