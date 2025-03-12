為建構長程打擊火力鋪路 荷軍七省級巡防艦首射「戰斧」巡弋飛彈

荷蘭皇家海軍七省級巡防艦「德．魯伊特號」（F804），日前在美東外海試射一枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈之瞬間。（荷蘭國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕荷蘭國防部表示，皇家海軍旗下一艘七省級巡防艦「德．魯伊特號」（F804），日前在美東外海成功發射一枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，這也是該型飛彈首度自荷蘭海軍的水面艦執行試射。

荷蘭國防部表示，本次「戰斧」飛彈的試射位於美國東岸的維吉尼亞州諾福克外海（Norfolk, Va.），任務全程由美國海軍主導，並有專案團隊在旁支援進行；負責執行的荷蘭皇家海軍，透過此次任務蒐集了發射相關數據，進而提升該國海軍的整體戰力與威懾力。

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荷蘭海軍表示，本次試射後，荷蘭成為繼美、澳、日後，第四個能發射此型飛彈的國家。

本次執行試射的皇家海軍七省級巡防艦「德．魯伊特號」，為同級艦3號艦。（荷蘭皇家海軍官方Facebook）

「德．魯伊特號」為荷蘭皇家海軍七省級巡防艦3號艦，於2004年服役，排水量逾6千噸，除可艦艉甲板可停放一架NH90直升機外，前方的Mk41垂直發射系統則可選擇裝填32枚RIM-162「進化型海麻雀」、或是「標準二型」（SM-2）防空飛彈，另也具備魚叉反艦飛彈，Mk46魚雷發射管，是集防空、反潛，和指揮能力於一身的主力水面艦。

荷蘭國防部前國務秘書范德馬特（Christophe van der Maat）曾透露，該國計畫為海軍七省級巡防艦、海象級潛艦（Walrus-class）引進戰斧飛彈，強化縱深打擊火力；前者預計在今（2025）年入塢檢修時接受改裝，後者則會在2029年裝備。不過，美國國務院目前尚未正式批准這項軍事採購。

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