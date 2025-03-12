擋不住俄軍反撲！軍事部落格：烏軍撤離庫斯克

烏俄兩邊的軍事部落格異口同聲指出，烏軍正從庫斯克地區撤離。圖為蘇賈鎮的無人機鳥瞰視角。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭去年8月揮兵攻入俄國庫斯克州（Kursk），成功奪佔大片地區，但如今在俄軍大舉反撲下似乎無力固守，不僅俄國官方宣稱反攻行動順利，雙方的軍事部落格也異口同聲指出，烏軍正在撤出庫斯克。

《路透》報導，俄國國防部今日宣布，俄軍於庫斯克地區收復5處村莊，克里姆林宮也稱庫斯克的戰況「形勢良好」。

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俄國軍事部落格與媒體發布的影片顯示，俄國士兵出現在蘇賈（Sudzha）鎮中心，他們手中還持著俄羅斯三色國旗；蘇賈靠近烏克蘭邊境，通過鎮內的一條公路先前被烏軍用來運送補給。《路透》已驗證過這段影片的真實性。

親烏軍事部落格Skadovskyi Defender在Telegram發文稱：「烏克蘭部隊正在離開庫斯克。到週五那裏就不會有烏克蘭士兵了。」

俄羅斯獨立軍事分析師列維耶夫（Ruslan Leviev）對俄國媒體雨電視（Dozhd TV）說：「也許這個故事今天就會畫下句點。也許他們（烏克蘭人）會試著再多守住邊境村莊幾天。但無論如何，關於庫斯克橋頭堡的故事即將要落幕了，烏克蘭部隊也正在撤離。」

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