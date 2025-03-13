普廷首度前往庫斯克前線視察 傳烏軍正撤退收縮防線

普廷12日前往庫斯克視察，這也是自從烏軍進攻庫斯克以來，普廷首度前往庫斯克前線。（法新社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊去年8月攻入俄羅斯西部邊境的庫斯克州（Kursk），近期俄軍聯合北韓部隊針對佔領庫斯克的烏軍發起大規模進攻，俄方近期宣布俄軍重新佔領多個聚落，俄羅斯總統普廷也前往庫斯克視察。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）12日表示，烏軍將繼續在庫斯克地區作戰，蘇賈（Sudzha）鎮與周邊地區仍在激戰中。

根據《路透》報導，俄羅斯總統普廷12日前往庫斯克視察，這也是自從烏軍進攻庫斯克以來，普廷首度前往庫斯克。普廷身著數位迷彩服，聽取俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的報告，格拉西莫夫表示，庫斯克地區的烏軍已被包圍。

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普廷對此表示，俄方的目標就是在最短時間內擊敗仍在庫斯克的敵人，俄軍應該盡快從烏軍手中收復國土，甚是直言要將那些在庫斯克地區被俘的烏軍戰俘視為「恐怖分子」。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基12指出，儘管前線遭受俄軍與北韓部隊帶來的軍事壓力，「敵人正利用空降部隊、特種部隊突破我方防禦，試圖將我方趕出庫斯克，並將戰鬥轉移至我國哈爾科夫地區」，但在適當且必要的狀況下，烏軍仍會堅守庫斯克地區的防禦。瑟爾斯基提到，烏軍部隊正在調動至更加有利的防守位置，藉此挽救士兵的性命。

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