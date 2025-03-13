從科技業轉進中科院火工第一線 樊國華是飛彈火箭研製無名英雄

目前仍在執行中的「海空戰力提升計畫」及特別預算，包括雄三飛彈等十大項目，都需要推進劑的精進及火工業作的支撐。圖為雄三飛彈發射情形。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院以研製雄風丶天弓系列飛彈及火箭著稱，這些都需要推進劑及火工作業的支撐，才能成就出維護台海安全的反制性武器系統，中科院內部從事火工作業的團隊，極少成為外界目光的焦點，但他們是貨真價實的火工無名英雄。

目前仍在執行中的「海空戰力提升計畫」及特別預算包括十大項目，分別為：岸置反艦飛彈系統的第一階段及第二階段，野戰防空系統（陸射劍二飛彈）丶陸基防空系統（天弓三型飛彈）丶無人攻擊載具系統（劍翔無人機），萬劍飛彈系統丶雄昇飛彈系統（增程型攻陸巡弋飛彈）丶海軍高效能艦艇第一階段及第二階段，以及海巡艦艇加裝戰時武器系統。這十大項目都需要推進劑的精進及火工作業。

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原本在科技業服務的樊國華，轉進中科院擔任火工職務第一線，已經超過15年。（圖：取自中科院公關室臉書專頁）

中科院指出，曾在科技業服務，而後轉進到中科院推研中心製作組服務的樊國華，以無私的奉獻精神與對工作的熱愛，就是火工團隊無名英雄之一。他在火工作業的第一線已超過15年，在親人、前輩和主管的支持下，讓他能在安全和高效的環境中服務，與同事們一起迎接每項挑戰。他的故事不僅是個人的成就，更是團隊合作的美好寫照。

中科院人士說，樊國華的職涯起初曾在科技業，進入推研中心後，他驚訝於前輩們運用舊式設備依舊生產出傑出的成果。在一次原廠技師的檢整過程中，前輩技師們的精湛技藝令他深感欽佩，這次經驗不僅提升了關鍵設備的妥善率，更為後續的產能奠定堅實基礎。樊也強調，前輩們無私傳承的寶貴技藝，特別融合這份精神和現代工法延續給新進員工，確保每個人都在相同的語言與動作中運作，專業又安全地完成任務。

樊國華熱愛大自然，對於艱苦的工作環境，卻始終保持正面的態度。他相信，「吃苦當吃補」的心態讓他更能適應這片「世外桃源」，與同事們如同家人般相處，攜手克服困難。正是在團隊的共同努力下，他願意成為捍衛國人幸福的小螺絲釘，無私奉獻，讓每一刻都充滿意義。

在中科院推研中心製作組的樊國華，擔任火前線職務已達15年之久，是令人敬佩的無名英雄。（圖：取自中科院公關室臉書專頁）

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