中共潛艦休想躲在西南海域 國軍28架次P-3C、S-70C月底起練反潛戰

海軍S-70C（M）反潛直升機與劍龍級潛艦參與操演情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共海、空軍近年持續在我國西南海、空域活動，對國軍應對能力構成考驗。根據漁業署網站「射擊通報」專區發布資訊，海軍司令部自本月底至6月中旬間擇定10個時段，派出共計21架次S-70C（M）直升機、7架次P-3C反潛機，在台南、高雄外海進行實兵演訓，藉此熟悉戰場環境，驗證反潛作戰能量。

根據「射擊通報」網站揭露訊息，海軍司令部規劃在3月31日至4月2日、4月8日至9日、4月15日至16日、4月22日至23日、4月28日至29日、5月19日至20日、5月26日至27日、6月3日至4日、6月10日至11日，以及6月17日至18日共10個時段，擇定台南、高雄外海進行「空層空域」實兵操演，演訓時間自起始日的凌晨0時，實施至結束日的晚間6時，並要求航空器、船舶在上述時段避開管制空域。

海軍將自本月底至6月中旬，在台南、高雄外海進行空層空域實兵操演，派出多架次反潛機、反潛直升機參與。（取自漁業署射擊通報網站）

至於操演兵力與空層高度，海軍司令部規劃，將由空軍所屬7架次P-3C反潛機，以及海軍所屬21架次S-70C（M）反潛直升機參與，參與操演的軍機飛行高度都相當低，分別為2000呎（約609公尺）與1000呎（約304公尺）。依照海軍實施空層空域操演慣例，此次應為「實兵不實彈」演習。

我國西南海域為國際航運要地，也是進出台海、南海的樞紐地帶，不過，中共軍機、軍艦近年來常態性襲擾該處，中共軍艦2月26日在我國西南海域活動時，更揚言高屏外海40浬（約74公里）進行實彈射擊。因此，國軍已排定今年3月初、3月下旬在該處進行反潛實兵操演，近期再追加10個時段實施後續演訓，顯見對此處海域防務的重視。空軍P-3C反潛機將參與一系列反潛操演。（資料照）

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