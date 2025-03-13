軍武新知》塞考斯基新旋翼無人機首飛測完成 爭取DARPA計畫資格

塞考斯基的「旋翼吹翼」無人機部署概念圖。（塞考斯基官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠洛克希德．馬丁旗下的塞考斯基公司（Sikorsky）10日宣布，其「旋翼吹翼」新型無人機概念機月前已完成首輪飛行測試，驗證設計可行性。有別於現有的多軸、垂直起降無人機，該機採用與美軍「魚鷹」運輸機相同的旋翼設計，未來可望推進產製尺寸更大的原型機，拓展作戰用途，並持續爭取美國DARPA計畫次輪資格。

塞考斯基指出，這架「旋翼吹翼」（Rotor Blown Wing, RBW）無人機採用電力驅動、翼展約10呎（約3.13公尺），重115磅（約52公斤）並搭載雙動力馬達，能在原地起飛後空中轉換飛行模式，兼具直升機垂直起降與定翼機的水平飛行能力。

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美國航太大廠洛馬旗下的賽考斯基子公司10日宣布，其研發的首架「旋翼吹翼」無人機概念機已完成首輪飛測，驗證動力系統設計的運作可行性。（塞考斯基官網）

過去一年間，該機相繼完成初步設計、模擬實驗、繫留（tethered）與無繫留懸浮飛行，以及等比例模型的風洞測試，廣蒐氣動力特性與飛控系統參數；值得一提的是，首架概念機在今年1月間累積執行超過40次起降測試、30次空中飛行模式轉換，並可在水平飛行模式下達86節（約159.2公里／時）極速，驗證飛控系統性能與現實環境中的運作可靠性。

事實上，塞考斯基的新型概念無人機，現正參與美國國防高等計畫研究署（DARPA）名為「助手」（ANCILLARY）的先進計畫，該計畫目標發展一款可部署至海軍船艦的小型垂直起降無人機，而當前階段（Phase Ib）已選定塞考斯基在內的6間廠商發展概念機，並將邀該該階段通過者，進入明（2026）的第二階段（Phase II）展開新一輪飛測。

美國國防高等計畫研究署（DARPA）2024年5月啟動「助手」（ANCILLARY）的先進無人機計畫，現正由6間受邀廠商進行概念設計發展的階段，預計明年展開第二階段入選機型的飛行測試。（美國DARPA官網）

塞考斯基進一步強調，「旋翼吹翼」無人機可執行海上搜救、火災監視、人道救援與管道偵察等任務，日後亦可發展出更大尺寸的版本，透過自家的「MATRIX」自主飛行系統，強化長程情監偵、「有、無人協同」（MUM-T）作戰等任務應用。

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