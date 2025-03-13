退役老艦長洪國清再次登「鄭和軍艦」 見證當年未完成的夢！

此次敦睦遠航艦隊國內環島開放行程昨日完成澎湖馬公泊靠，而在開放群眾中卻迎來了一位特別嘉賓，他是鄭和軍艦（右）的第20任艦長洪國清。圖為今年敦睦艦隊泊靠高雄港。（資料照／記者李惠洲攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕海軍114年敦睦艦隊國內環島行程，昨（12）日剛結束澎湖馬公開放場次，而群眾中有一人特別值得一談，他是此次敦睦艦隊中「鄭和軍艦」的前艦長、退役上校洪國清，老艦長特地前來並再次登上老戰友，心中滿滿的回憶與感動湧上，也讓他見證了當年爭取但未能達成的心願！

此次敦睦遠航艦隊國內環島開放行程於11日、12日抵達澎湖馬公，而在開放活動中卻迎來了一位特別嘉賓，他是成功級巡防艦鄭和軍艦的第20任艦長洪國清，退役多年後能再次「艦長登艦」，踏上這艘並肩作戰的老戰友，讓洪國清內心無比興奮與感動，許多在艦上的回憶點滴再次湧上心頭。

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「鄭和軍艦」的前艦長、退役上校洪國清於澎湖敦睦開放期間再度登上老戰友，心中滿滿的回憶與感動湧上，也讓他見證了當年爭取但未能達成的心願。（青年日報提供）

洪國清指出，在擔任艦長時，鄭和軍艦完美達成各項偵巡任務，當時曾極力爭取讓鄭和軍艦參與敦睦遠航支隊，但沒辦法如願納編，這次鄭和軍艦成功成為敦睦的一員，象徵全艦官兵戮力戰訓的成果受到認可，他也感謝全艦官兵能夠完成他未能達成的任務。

能夠到場見證當年未能完成的心願，洪國清表示欣慰，也相當開心這次鄭和軍艦能夠參與敦睦支隊，相信全艦經過艦上官兵努力不懈的大修後，各項裝備煥然一新，已經準備好迎接敦睦遠航的磨練與挑戰。

今年敦睦艦隊出動康定級巡防艦「武昌」軍艦（PFG-1103）、成功級巡防艦「鄭和」軍艦（FFG-1103），以及「磐石」油彈補給艦（AOE-532）三艘戰艦出訪，接下來的國內環島行程將於明（14）、後（15）兩日抵達台中港，17、18日抵達基隆，19、20日抵蘇澳港，最後於21、22日停靠花蓮後，出海遠洋。

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