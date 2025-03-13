美軍尋求下一代機槍 居然能裝狙擊彈藥、兩種口徑子彈

美軍現行唯一可發射8.6公厘諾瑪麥格農彈藥的MG338機槍，雖然看似尺寸很大，但僅有11公斤（圖片取自X@sigsauerinc）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼美軍特戰部隊換裝口徑8.6公厘的0.338吋諾瑪麥格農彈藥的MG 338機槍後，美國陸軍近期也考慮跟進，除了要求可裝填0.338麥格農彈藥彈藥之外，還要求可拆換裝填與下一代M7步槍和M250輕機槍相同的6.8公厘彈藥，以取代目前使用已久M240機槍所使用的7.62公厘彈藥。

軍聞網站「The War Zone」報導，除了新型機槍，美陸軍也正尋找一種改裝套件，能讓現行M240輕機槍可發射6.8公厘子彈。美陸軍表示，目前M240B和M240L機槍是7.62公厘武器，改裝套件不能讓M240機槍的耐用性、可靠性和功能因更換彈藥而受到重大損害；轉換套件應包括修改M240B和M240L以發射6.8公厘通用子彈所需的所有硬體和說明。這將包括一個新的槍管組件，並可能透過更新氣體調節器、驅動彈簧或其他方式對武器動能進行改造。

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報導指出，將新機槍改裝為發射6.8公厘子彈，也將為M7步槍和M250輕機槍提供彈藥通用性，此外6.8公厘子彈也比0.338麥格農彈藥彈藥更輕、更便宜，這對短程射擊可能是有益的。

而針對麥格農彈藥，報導指出，使用麥格農彈藥可讓有效射程提升至1500公尺，幾乎是M240（800公尺）的2倍，對於前線人員而言屬於「有感升級」。

目前美軍特站所使用的MG 338機槍，不僅射程更遠，重量也比M240輕3公斤，使用「短行程活塞傳動式」作動，具可靠度佳、故障率低等優點，加上專屬後座力緩解機制與更為靈巧的供彈系統，極為容易上手。雖然「0.338吋諾瑪麥格農子彈」並非現役美軍主要使用子彈，但MG 338的模組化設計，能在簡單更換部分零件後，切換使用「7.62公厘北約標準子彈」；此外，MG 338也能利用更換槍管方式，換裝配有「次世代消音器」的消音槍管，有效減少射擊時產生的有毒氣體與噪音，對操作者安全與戰場生存都有顯著助益，深具戰術彈性。

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