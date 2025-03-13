軍武圖輯》飛簷走壁、野外存活的「巔峰戰士」 國軍高寒地救援曝光

期末鑑測考驗學員在高海拔地區，因缺氧影響體能與反應能力，也因惡劣氣候（強風、低溫）增加技術操作的困難。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕台灣的山川地形令人著迷，舉凡3000公尺以上的高山就有超過260座，但也因此危機四伏、危難事故頻傳，而國軍自2016年起開辦的「高寒地救援訓練班」，就是為了提升山區搜救專業能力，滿足國內救災與戰備任務需求，而這些「巔峰戰士」不只要能穿越惡劣地形、野外求生、判讀方位，還要能搬運傷者移動，其技能可說絕非易事。

國軍「高寒地救援」團隊相較於民間救援單位偏重個人技術與小規模行動，更側重軍事化的團隊合作，強調快速部署及任務達成。

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為了提升山區搜救專業能力，滿足國內救災與戰備任務需求，國軍自2016年起開辦的「高寒地救援訓練班」，成就許多「巔峰戰士」。（青年日報提供）

第一階段

首先，基礎訓練的教官會帶領學習「個人繩索技術」與「方位判讀」，課程涵蓋固定點選擇與架設、垂直地障攀降技術，確保學員能在高山、崖壁、溪谷等特殊地形中安全進出，即使身處惡劣環境，仍能保持高度機動性。

國軍「高寒地救援」相較於民間單位，更側重軍事化的團隊合作，強調快速部署及任務達成。（青年日報提供）

此外，訓練亦著重地圖、指北針與GPS應用，強化地形判讀與快速定位能力；期間設有階段性測驗，透過學科筆試與術科實作，評鑑學員個人繩索技術及地圖應用。

基礎訓練的教官會帶領學習「個人繩索技術」，課程涵蓋固定點選擇與架設、垂直地障攀降技術，即使身處惡劣環境，仍能保持高度機動性。（青年日報提供）

第二階段

接著訓場將移至武嶺營區，運用合歡山區周邊高寒地訓場執行「野外求生」、「特殊地形通過」及「特殊地形救援」等課程，學習惡劣環境中的生存技能，包括水源取得、食物搜尋、急救、簡易避難處所建立等，熟練裝備在雪地、冰坡、岩壁等險峻地形中行進的應用。

「方位判讀」訓練亦著重地圖、指北針與GPS應用，強化地形判讀與快速定位能力，以利精準的穿越地形。（青年日報提供）

實操訓練模擬高山救援場景進行吊掛救援、滑輪系統架設等課目。此階段強調實戰演練與團隊合作，學員們在小組中須輪流擔任隊長、架設手、傷患、協助手、岩角手等角色，透過輪流擔任不同角色，學習各職位專業與互相配合的默契。

在武嶺營區的訓場，學員運用合歡山區周邊高寒地訓場執行「野外求生」、「特殊地形通過」及「特殊地形救援」等課程。（青年日報提供）

第三階段

最後，想要成為「巔峰戰士」還需通過期末鑑測時的高寒地區綜合測驗。鑑測主要在合歡山、奇萊山區等地實施，海拔多在3000公尺以上，模擬真實救援情境，考驗學員在高海拔地區，因缺氧影響體能與反應能力，也因惡劣氣候（強風、低溫）增加技術操作的困難，在此挑戰下面對複雜地形，挑戰學員的心理抗壓能力、環境適應能力與實戰能力。

實操訓練模擬吊掛救援、滑輪系統架設等課目，透過輪流擔任不同角色，學習各職位專業與互相配合的默契。（青年日報提供）

而團隊除了具備專業技術與團隊合作能力外，更注重搜救者在「高寒地區」的環境適應力。學員自身必須具備良好體能、心理抗壓力、在高寒地區能冷靜應變，並體認與大自然共存，才是從事高寒地救援任務的必要條件。

期末鑑測主要在合歡山、奇萊山區等地實施，海拔多在3000公尺以上，學員自身必須具備良好體能、心理抗壓力、在高寒地區能冷靜應變，並體認與大自然共存，才是從事高寒地救援任務的必要條件。（青年日報提供）

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