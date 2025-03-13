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波蘭接收新一批南韓K2戰車 第二紙180輛同型車合約可望近期簽署

2025/03/13 12:20

圖為波蘭陸軍的K2主戰車。（波蘭共和國軍官網）圖為波蘭陸軍的K2主戰車。（波蘭共和國軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕波蘭國防部近日宣布，旗下陸軍今（2025）年度接收首批的12輛K2主戰車，將配給機械化師部隊使用。繼去（2024）年底接收84輛、達成近半門檻後，波蘭向南韓採購的同型車尚餘96輛要在（2025）年交運完畢；而日前有外媒透露，波、韓雙方使團日前就K2戰車後續批次採購事宜進行討論，這紙180輛的新合約可望於近期拍板定案。

波蘭國防部副部帕維爾・貝達（Pawel Bejda）10日在個人社群發布照片指出，該國向南韓採購的最新一批12輛K2「黑豹」（Black Panther）主戰車已到港，而這批戰車將由該國陸軍所屬第16機械化師（16 Dywizja Zmechanizowana）接裝，持續提升裝甲部隊戰力。

本月10日，一批運抵波蘭的12輛K2主戰車停放在港口，準備由該國陸軍的第16機械化師進行接裝。（波蘭國防部副部帕維爾・貝達官方X帳號）本月10日，一批運抵波蘭的12輛K2主戰車停放在港口，準備由該國陸軍的第16機械化師進行接裝。（波蘭國防部副部帕維爾・貝達官方X帳號）

K2戰車為南韓自製戰車的最新型號，同時也是南韓陸軍裝甲部隊現役主力，該車編制3員，搭載一門120公厘的55倍徑滑膛砲、複合裝甲和一具1500匹馬力的柴油發動機，全重56噸，柏油路面極速可達70公里／時，且車載的戰管系統具C4I能力，並可由GPS、INS系統進行導航定位。

波蘭於2022年8月和南韓現代樂鐵（Hyundai Rotem）簽約採購180輛K2主戰車，截至去年底已接收84輛同型車，今年還有96輛新車待交貨。

波蘭先前曾訂下採購千輛K2戰車的目標，但兩國的軍售進度一度被南韓國內的尹錫悅戒嚴風波擱置，而韓方日前派出政府使團赴波重啟K2戰車軍購磋商，也讓現代樂鐵的下一張訂單近在咫尺；有韓媒指出，波蘭第二批K2戰車合約可望於下（4）月簽署、合計180輛，若順利簽訂，可望讓波國的「黑豹」大軍數量倍增至達360輛之譜。

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