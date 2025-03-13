模擬實戰搶修 陸軍龍潭聯保廠4小時搞定一輛M109A2自走砲

國軍官兵操作M109A2自走砲情形。若遭遇戰損，後勤單位須於4小時內整修完畢。（資料照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國防部在當前敵情威脅下講求「實戰化」練兵，除了將在下周進行的「立即備戰操演」，後勤部隊的保修能量，也攸關整體戰力能否維繫。為此，陸軍龍潭聯保廠近期模擬M109A2自走砲實戰搶修，官兵在2小時內完成吊掛作業、4小時內檢修完畢，讓受損的砲車得以「再出發」迎敵。

由於中共軍機、軍艦在我國外圍海、空域活動頻率未減，並疑似藉由「權宜輪」破壞我海底電纜，各種灰色地帶襲擾手段皆考驗國軍、海巡等單位應對能力。國防部長顧立雄日前表示，國軍除了將灰色地帶手段分成低、中、高等級，也將實施「立即備戰操演」驗證國軍官兵戰力。據證實，這項操演將在下周一（17日）起進行，一共為期5天。

陸軍龍潭聯保廠近期模擬M109A2自走砲實戰搶修，官兵在2小時內完成吊掛作業、4小時內檢修完畢。（青年日報提供）除了第一線部隊的應處作為，後勤單位能否及時為作戰單位撐腰也是關鍵。《青年日報》今（13）日報導，陸軍第3地區支援指揮部龍潭聯保廠昨（12）日實施作戰計畫演練，並以M109A2自走砲車為搶修對象，模擬該型砲車戰時受損，官兵確保在周遭無敵情威脅後，在戰術位置開設保修站搶修。

龍潭聯保廠官兵先透過天車將引擎等裝備陸續吊起，隨後就引擎進行修復工作，官兵依序進行部件拆卸、換料作業，再結合電瓶、柴油現地實施地面動力測試；砲塔組官兵也進行方向機維修工作、更換料件，讓這輛自走砲車可以再投入作戰工作。

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根據龍潭聯保廠履車所底盤組副組長胡善福士官長所述，修製作業講求時效性，因此，須在2個小時內完成吊掛，4小時內做完檢修工作，考驗每位官兵後勤專業職能，以及團隊默契與效率。

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