德國汽車現衰退 福斯汽車考慮切入聯邦國防軍訂單

俄烏戰爭爆發後，全球衝突不斷。對此，福斯汽車正考慮進軍國防領域，以彌補德國整體汽車製造業衰退造成的損失。（資料照，彭博）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕汽車製造業為國家重工業指標，也在國防工業中佔有重要地位，特別是俄烏戰爭爆發後，全球衝突不斷。對此，福斯汽車正考慮進軍國防領域，以彌補德國整體汽車製造業衰退造成的損失。

德國汽車製造業在新冠疫情後，面臨中國電動車產能過剩低價擴張擠壓，又因產線深植中國致受美國對中關稅、制裁牽連，德國整體汽車製造業信心低迷，德國汽車出口量從每年240萬輛腰斬為120萬輛。業界龍頭福斯汽車不僅大舉裁員，其在中國市占率也被比亞迪超越。

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福斯汽車近日表示，今年盈利能力大致與去年持平，收入多成長5%。

軍聞網站「 Army Recognition」報導，福斯汽車集團正考慮進入德國軍隊的軍事裝備生產領域，這標誌著其在歐洲重新武裝的業務活動可能趨向多元化。

報導指出，對美國承諾的不確定性已促使歐洲透過增加投資和產業重組來加強其國防工業。為了滿足日益增長的需求，萊茵金屬和KNDS集團等多家製造商已經開始將其汽車零件生產設施轉變為生產軍事裝備。

針對福斯汽車可能參與軍事裝備生產，福斯執行長布魯姆（Oliver Blume）強調需要增加在歐洲的安全投資。他澄清，目前還沒有採取任何具體措施，但不排除福斯汽車在該領域發揮作用的可能性。他指出，該集團在汽車行業擁有豐富的專業知識，可以在需要時提供諮詢和技術支持，而無需立即投入生產設施。

進軍國防領域的潛在多元化可能為該公司帶來戰略機會。除了增強德國和歐洲的國防能力之外，它還可以幫助福斯彌補傳統汽車市場的損失。不過，該公司仍保持謹慎，正在等待國防部門的舉措，然後再進朝這方向前進。

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