加國砲兵開啟換裝計劃 南韓積極推銷K9自走砲

挪威陸軍使用的K9自走砲（取自挪威國防物資局網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕加拿大國防部近日啟動「間接火力現代化」（IFM）計畫的採購流程，決議將國內現有牽引榴彈砲，更換成自走砲，並已向業界發布徵求資訊，屆時將近百門155公厘自走砲、99門車載120公厘迫擊砲和85門81公厘迫擊砲。對此，南韓政府與軍工業界，已派出12人代表團至渥太華，積極推銷包括K9自走砲、教練機、多管火箭和潛艦在內的一系列軍事系統。

軍聞網站「Defence Industry Europe」報導指出，IFM計劃購買80至98門155公厘自走砲，以此取代目前服役的33門牽引式M777榴彈砲，同時121門C3和LG1 Mk II型牽引式105 公厘榴彈砲將留在後備部隊中。

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除了購買自走榴彈砲外，該計畫還包括購買新型迫擊砲的計畫。政府正在考慮購買多達99門120公厘迫擊砲，這些迫擊砲將與LAV 6輪式裝甲車結合使用，以及在輕型戰術車輛上安裝多達85門81公厘迫擊砲。

報導補充，另一個評估中的方案則是只專注採購81公厘迫擊砲，這將使總採購量提升至133門，可取代舊式的218門L16式1公厘迫擊砲。

軍聞網站「Army Recognition」報導，南韓代表團提案包括承諾透過建立本地後勤設施和提供車載技術的全面使用權來支持加拿大工業。報導說，與之相比，美國供應商並不總是向其合作夥伴保證這一優勢。

報導指出，韓國K9自走砲已在全球多個國家服役，包括澳洲、埃及、愛沙尼亞、印度、波蘭和土耳其。這些國家依靠K9來實現砲兵能力的現代化並增強其武裝部隊的作戰效能。K9的主要優勢是能夠在極端天氣條件下運作。這對於加拿大等面臨嚴酷冬季環境和寒冷天氣作業要求的國家來說尤其具有吸引力。事實上，K9目前正在芬蘭和挪威進行嚴格的冬季和寒冷天氣測試，這兩個國家的氣候與加拿大相似。

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