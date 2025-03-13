曾在世界泰拳錦標賽中奪冠 林妤珊化身特戰傘兵守護者

林妤珊中士曾在世界泰拳錦標賽中奪冠，是位優秀的運動員，目前在陸軍空降訓練中心的傘具整備連擔任中士副班長，守護傘兵生命安全。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航特部的特戰部隊，是國軍少數幾支特戰部隊之一，傘兵部隊進行的高空跳傘丶特種地形跳傘及海上跳傘，精湛的技術都會引起國人的讚歎，傘具的安全則是重中之重，但外界不知道的是，在陸軍空降訓練中心傘具整備連，擔任中士副班長的林妤珊，她以堅定的信念和精湛的技術，默默守護著每一位傘兵的生命安全。

軍方人士更指出，林妤珊是一名優秀的運動員。她曾在世界泰拳錦標賽中奪冠，展現出堅毅與不服輸的精神，在國內的全國散打與業餘泰拳錦標賽稱霸第一。部隊長官形容，這樣的拼勁，也貫徹在她的軍旅生涯，使她成為部隊中值得信賴的骨幹。因此，她也在近戰格鬥師資班擔任助教，將自身豐富的實戰經驗傳授下去，進一步強化部隊的戰鬥力。

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傘具封包口需要使用很大力量，對於女性來說相當不容易。（圖：軍聞社提供）

林妤珊接受軍聞社訪問時指出，「當軍人是我想要獨立自主，為自己負責的選擇。」談起從軍的初衷，林妤珊語氣堅定。她希望分擔父母的辛勞，同時也實現自己對跳傘的嚮往。因緣際會下，她選擇了傘具整備連，開始了一段充滿挑戰與成長的軍旅生涯。

傘具整備工作，不僅要有精湛的技術，更是對細節與專注力的極限挑戰。林妤珊回憶起受訓時，整個班只有她一位女性，面對與男性官兵之間體力上的差距，她選擇用反覆練習和請教前輩的方式，精進摺傘技術。

她表示，「每一頂傘都代表著一條生命，不能有絲毫馬虎。」從檢查外包到封包，每個步驟都必須謹慎對待。特別是傘頂連接環的檢查與綁紮，她的每一次摺傘，都是用心與技巧的結合，力求零疏失。

陸軍空降訓練中心「特種地形跳傘訓練班」實施複雜地形跳傘訓練，參訓官兵身著「鐵漢傘」裝備，自空軍C-130運輸機一躍而下，在地形、地貌複雜的目標區內順利完成著陸，展現精良戰技。（圖：取自青年日報臉書專頁）

作為副班長，林妤珊並非以權威帶領，而是以朋友般的關懷，與班兵分享經驗，解決問題。她認為，摺傘不只是技術活，更是心理素質的鍛鍊。面對新進成員的挫折與疑問，她總是耐心傾聽，並給予實際建議，幫助他們快速成長。

林妤珊提到，「其實女生也可以做粗工，只是沒有機會去學。」越來越多女性站上訓練場擔任教官，或是執行高風險的任務。她自己便是最佳例證，無論是細膩的檢查還是需要力量的封包，她都一一克服，憑著細心與毅力，逐步累積起扎實的專業能力。

林妤珊的丈夫同樣在空訓中心服務，擔任傘教組（神龍小組）教官，兩人雖分屬不同單位，卻有著共同的使命感與默契，不僅讓林妤珊能全心投入摺傘工作，更是她持續奮戰的最大動力。

高空跳傘專精訓練班是高難度，也高風險的跳傘任務，每一頂傘具都要由傘具整備連提供安全保障。（資料照／軍聞社提供）

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