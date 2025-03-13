反無人機新招 烏克蘭想把「硬殺」設備裝在繫留氣球

烏克蘭正在測試將自殺式無人機裝設在繫留氣球上，藉此攔截俄軍無人機，讓繫留氣球的用途不再僅限於被動手段。（取自X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏俄戰爭爆發迄今已逾3年，雙方不斷嘗試前所未見的無人機攻防手段。外國軍聞媒體報導，烏克蘭繼去年起，運用繫留氣球探測俄軍無人機操作手位置後，現更尋求將自殺式無人機整合於繫留氣球之上，在空中攔截敵軍來犯的無人機。

根據外國軍聞網站The War Zone報導，近期社群平台流傳一系列照片顯示，烏克蘭正在鑽研於繫留氣球的新運用方式，也就是將其發展為可發射自殺式無人機，攔截敵軍長程攻擊型無人機的裝備。此舉也象徵繫留氣球不再僅限於被動用途，還可以從事主動軍事手段。



報導描述，這套系統包含1架可發射自殺式無人機的套件，以及懸掛在繫留氣球底部的感測器與其他裝備，可能由新創公司Aerobavovna、Kvertus研製，不過，廠商尚未就此事發表評論，確切運用情形與細節也尚不得而知。

事實上，烏克蘭這項創新嘗試，奠基於去年啟用、裝設感測儀器的繫留氣球，這套裝置足以滯空7天，並承受55磅的額外裝置，可以鎖定14公里外的敵軍無人機操作手位置，以利友軍施以打擊。烏克蘭正在測試將自殺式無人機裝設在繫留氣球上，藉此攔截俄軍無人機。（取自X）





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法